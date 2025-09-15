"В 99,9% випадків вибухає": експерт розкрив деталі про новий БПЛА росіян (фото)

У Російські Федерації встановили на безпілотний літальний апарат БМ-39 нову антену. Окрім того, дрон оснащено кількома контактними детонаторами.

Фото нової та старої антен опублікував український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Стара антена БМ-39 Нова антена БМ-39

"До уваги колег з РЕБ. На БМ-39 (той, що не Італмас) замінено антену управління", — написав він.

Експерт пояснив, що замість старої антени діапазону 360-520 МГц, дрони БМ-39 почали використовувати диполь-антену. Він також припустив, що діапазон управління тепер може бути зміщений нижче 360 МГц.

"Вивчати цей БПЛА складно. Він має 4 контактні детонатори і в 99,9% випадків вибухає", — додав "Флеш".

Зазначимо, що диполь-антена, як правило, складається з двох паралельних провідників, розташованих на одній осі, які випромінюють або приймають електромагнітні хвилі. Це найпростіший і найпоширеніший тип антени, що використовується для передачі та прийому радіосигналів, зокрема в системах зв'язку, телебаченні та Wi-Fi.

Що відомо про нові дрони РФ

Застосування БПЛА БМ-35

Нещодавно "Флеш" повідомив, що ворог почав застосовувати нові дрони-камікадзе BM-35. Спочатку українські фахівці вважали, що дрон належить до сімейства ZALA ("Італмаз"), проте пізніше було встановлено, що це окрема розробка.

Повідомлялось, що безпілотник побудовано за аеродинамічною схемою з дельтоподібним крилом і оснащено двотактним бензиновим двигуном DLE з тягнучим гвинтом у носовій частині. Для наведення і передачі зображення використовується аналогова система відеозв'язку, що працює на частоті 3,3 ГГц.

Нагадаємо, росіяни встановлюють на "Шахеди" антени, які роблять їх несприйнятливими до дії майже будь-яких систем РЕБ.

Фокус також писав про те, що в Україні збили ударний дрон "Шахед", оснащений незвичною системою, схожою на сирену.