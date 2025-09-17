Способен поднимать 680 кг: что известно о новейшем тяжелом беспилотнике от EVTV

Компания Envirotech Vehicles (EVTV) объявила о создании первого американского тяжелого беспилотника, способного перевозить 680 кг груза.

Дрон предназначен для сельскохозяйственного опрыскивания и защиты от лесных пожаров, а также может использоваться для усиления противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что характеристики дрона позволяют ему работать в качестве "модульной воздушной боевой единицы", способной к быстрому развертыванию, доставке грузов и интеграции с противоракетными и разведывательными системами.

В течение последних семи месяцев EVTV работала в координации с правительственными учреждениями США и оборонными подрядчиками над интеграцией этой технологии тяжелых беспилотников в передовые американские системы ПВО.

Фермерам EVTV предлагает емкость для жидкости объемом почти 380 литров. Это делает дрон эффективным решением для опрыскивания сельскохозяйственных культур, удобрения и борьбы с вредителями.

Эту емкость также можно использовать для огнетушащего вещества или воды, обеспечивая быстрое и точное тушение лесных пожаров в тех зонах, где традиционные пожарные самолеты не могут безопасно маневрировать. При полной нагрузке БПЛА способен находиться в воздухе до 45 минут.

"Это больше, чем просто дрон — это будущее американской устойчивости. От поддержки наших фермеров до защиты наших лесов и защиты нашего неба, EVTV создала платформу, которая может изменить отрасли промышленности", — сказал главный операционный директор EVTV Элгин Трейси.

Напомним, армия США в партнерстве с Королевским флотом Великобритании испытала в Южной Корее тяжелый беспилотный летательный аппарат Malloy Т-150.

