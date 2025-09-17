Здатен підіймати 680 кг: що відомо про новітній тяжкий безпілотник від EVTV

Компанія Envirotech Vehicles (EVTV) оголосила про створення першого американського важкого безпілотника, здатного перевозити 680 кг вантажу.

Дрон призначений для сільськогосподарського обприскування та захисту від лісових пожеж, а також може використовуватися для підсилення протиповітряної оборони (ППО). Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Повідомляється, що характеристики дрона дозволяють йому працювати в якості "модульної повітряної бойової одиниці", здатної до швидкого розгортання, доставки вантажів та інтеграції з протиракетними та розвідувальними системами.

Протягом останніх семи місяців EVTV працювала у координації з урядовими установами США та оборонними підрядниками над інтеграцією цієї технології важких безпілотників у передові американські системи ППО.

Фермерам EVTV пропонує ємність для рідини об’ємом майже 380 літрів. Це робить дрон ефективним рішенням для обприскування сільськогосподарських культур, удобрення та боротьби зі шкідниками.

Цю ємність також можна використовувати для вогнегасної речовини або води, забезпечуючи швидке та точне гасіння лісових пожеж в тих зонах, де традиційні пожежні літаки не можуть безпечно маневрувати. При повному навантаженні БПЛА здатен перебувати у повітрі до 45 хвилин.

"Це більше, ніж просто дрон — це майбутнє американської стійкості. Від підтримки наших фермерів до захисту наших лісів та захисту нашого неба, EVTV створила платформу, яка може змінити галузі промисловості", — сказав головний операційний директор EVTV Елгін Трейсі.

Нагадаємо, армія США у партнерстві з Королівським флотом Великої Британії випробувала у Південній Кореї тяжкий безпілотний літальний апарат Malloy Т-150.

Фокус також повідомляв, що американська компанія WISPR Systems оголосила про запуск новітніх моделей своєї флагманської платформи дронів SkyScout.