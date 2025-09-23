Уже применялся на фронте: в Украине представили новый дрон Mercury (видео)

Украинская компания Aviation New Technologies разработала разведывательный беспилотник вертикального взлета и посадки под названием Mercury.

Дрон Mercury создан для разведки в условиях, когда невозможно развернуть полноценную стартовую площадку с катапультой. Детали рассказал представитель Aviation New Technologies порталу "Милитарный".

БПЛА Меркурий

БПЛА способен вести разведку в радиусе 70 километров в течение трех часов или же вести запись в автономном полете без связи с оператором на расстоянии до 100 км. Двухдиапазонный оптический модуль позволяет дрону наблюдать на расстоянии до 20 км за техникой, до 15 км за пехотинцами. Доступен как дневной, так и тепловизионный канал.

По словам разработчиков, Mercury использует защищенную спутниковую навигацию, а также может опираться на сеть наземных радиомаяков. Это позволяет дрону возвращаться к точке старта с точностью до 100 м в автоматическом режиме.

Отдельно в Aviation New Technologies отметили устойчивость дрона к сложным погодным условиям. К примеру, аппарат способен взлетать и совершать посадку при скорости ветра до 15 м/с.

Mercury разворачивается двумя операторами за 15 минут на площадке размером всего 5х5 метров. Комплекс включает в себя:

2 БПЛА;

антенну связи;

наземную станцию управления.

Сообщается, что Mercury уже квалифицирован в системе НАТО и применялся Силами обороны Украины на Херсонском и Запорожском направлениях. БПЛА также был представлен на международных мероприятиях, в частности в Тайване.

"Беспилотник полностью разработан и изготавливается нашей компанией в Украине. Это обеспечивает быструю поставку запасных частей и ремонт в случае повреждения. Мы гарантируем замену или ремонт комплекса в течение нескольких недель, а не месяцев", — отметили в Aviation New Technologies.

