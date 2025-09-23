Вже застосовувався на фронті: в Україні представили новий дрон Mercury (відео)

Українська компанія Aviation New Technologies розробила розвідувальний безпілотник вертикального зльоту і посадки під назвою Mercury.

Related video

Дрон Mercury створений для розвідки в умовах, коли неможливо розгорнути повноцінний стартовий майданчик з катапультою. Деталі розповів представник Aviation New Technologies порталу "Мілітарний".

БПЛА Mercury

БПЛА здатен вести розвідку в радіусі 70 кілометрів упродовж трьох годин або ж вести запис в автономному польоті без зв’язку з оператором на відстані до 100 км. Двохдіапазонний оптичний модуль дозволяє дрону спостерігати на відстані до 20 км за технікою, до 15 км за піхотинцями. Доступний як денний, так і тепловізійний канал.

За словами розробників, Mercury використовує захищену супутникову навігацію, а також може опиратися на мережу наземних радіомаяків. Це дозволяє дрону повертатися до точки старту з точністю до 100 м в автоматичному режимі.

Окремо в Aviation New Technologies відзначили стійкість дрона до складних погодних умов. До прикладу, апарат здатен злітати та здійснювати посадку при швидкості вітру до 15 м/с.

Mercury розгортається двома операторами за 15 хвилин на майданчику розміром усього 5х5 метрів. Комплекс включає:

2 БПЛА;

антену зв’язку;

наземну станцію керування.

Повідомляється, що Mercury уже кваліфікований у системі НАТО та застосовувався Силами оборони України на Херсонському та Запорізькому напрямках. БПЛА також був представлений на міжнародних заходах, зокрема в Тайвані.

Важливо

"Були колись меми": український БПЛА "Лелека-100" більше не тремтітиме (відео)

"Безпілотник повністю розроблений і виготовляється нашою компанією в Україні. Це забезпечує швидке постачання запасних частин та ремонт у разі пошкодження. Ми гарантуємо заміну чи ремонт комплексу протягом кількох тижнів, а не місяців", — наголосили у Aviation New Technologies.

Нагадаємо, українська компанія TAF Industries продемонструвала у польових умовах недорогий комплекс для аеророзвідки TAF-U1 "Бабка" з цифровим відеозвʼязком.

Фокус також повідомляв, що компанія Vyriy Drone представила на виставці Defense Tech Valley 2025 дешевий дрон "Сокіл", призначений для тактичної розвідки.