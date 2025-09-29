Наземный робот Rheinmetall пережил падение в океан и выбрался на сушу (видео)

Компания Rheinmetall заявила об успешном испытании своего наземного беспилотника Mission Master последней версии.

Related video

В рамках испытаний Mission Master сбросили в Атлантический океан, после чего робот самостоятельно выбрался на песчаный пляж, продемонстрировав свой потенциал для десантных операций. Об этом пишет портал Defense News.

Мастер миссии

Амфибийный вариант наземного дрона под названием Mission Master 2.0 был оснащен мачтой внутренней разработки, привязанной технологией французской компании Elistair, радаром американского производителя Echodyne и электросенсорами.

"Mission Master был загружен на военный корабль, который проходил в сложных водах, и был сброшен в море с помощью крана, а его задачей было эффективно вернуться к пляжу вблизи испытательной площадки", — рассказал директор по развитию международного бизнеса в Rheinmetall Canada Этьен Ранкур.

Важно

Провел "на нуле" несколько месяцев: кот эвакуировался с передовой на украинском НРК (видео)

Как отмечают в издании, военные все чаще рассматривают роботизированные платформы, как вспомогательные инструменты в десантных операциях. Эти аппараты могут идти впереди боевых групп для сбора разведывательных данных о местности или позиции противника, а также оказывать логистическую поддержку во время сложных переходов с воды на сушу.

Напомним, польские военнослужащие испытали наземный роботизированный комплекс Protector от компании "Украинская бронетехника" во время учений "Огненная Буря".

Фокус также сообщал, что в Украине представили многофункциональный наземный роботизированный комплекс VATAG, на который можно установить боевой модуль.