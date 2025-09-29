Наземний робот Rheinmetall пережив падіння в океан та вибрався на сушу (відео)

Компанія Rheinmetall заявила про успішне випробування свого наземного безпілотника Mission Master останньої версії.

У рамках випробувань Mission Master скинули в Атлантичний океан, після чого робот самостійно вибрався на піщаний пляж, продемонструвавши свій потенціал для десантних операцій. Про це пише портал Defense News.

Амфібійний варіант наземного дрона під назвою Mission Master 2.0 був оснащений щоглою внутрішньої розробки, прив'язаною технологією французької компанії Elistair, радаром американського виробника Echodyne та електросенсорами.

"Mission Master був завантажений на військовий корабель, який проходив у складних водах, і був скинутий у море за допомогою крана, а його завданням було ефективно повернутися до пляжу поблизу випробувального майданчика", — розповів директор з розвитку міжнародного бізнесу в Rheinmetall Canada Етьєн Ранкур.

Як зазначають у виданні, військові дедалі частіше розглядають роботизовані платформи, як допоміжні інструменти в десантних операціях. Ці апарати можуть йти попереду бойових груп для збору розвідувальних даних про місцевість або позиції противника, а також надавати логістичну підтримку під час складних переходів з води на сушу.

Нагадаємо, польські військовослужбовці випробували наземний роботизований комплекс Protector від компанії "Українська бронетехніка" під час навчань "Вогняна Буря".

Фокус також повідомляв, що в Україні представили багатофункціональний наземний роботизований комплекс VATAG, на який можна встановити бойовий модуль.