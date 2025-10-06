One UI 8 в действии: важное обновление для смартфонов получил популярный "бюджетник" Samsung

Смартфоны среднего класса Samsung Galaxy A35 официально начали получать крупное обновление One UI 8. Между прочим, эта модель – одна из самых популярных гаджетов Samsung по всему миру.

Бюджетный смартфон получил новейшую версию Android с фирменной оболочкой One UI 8 на базе Android 16, сообщает gizmochina.com. Сначала запуск обновления состоялся на внутреннем рынке Южной Кореи, а за ним последовал и более широкий релиз на международных плошадках.

По информации издания, обновление уже получили пользователи смартфонов Galaxy A35 в разных странах – Франции, Кении, ЮАР и даже Иране. Размер загружаемого обновления составляет около 2,3 ГБ, оно включает в себя исправление безопасности за сентябрь 2025 года и операционную систему Android 16. А совсем недавно Samsung также объявила о графике выпуска One UI 8 и для индийского сектора рынка.

Кроме прошлогодних флагманов серии Galaxy S24, компания планирует выпустить обновление для телефонов Galaxy A35, Galaxy A36, серий S23 и других устройств в конце этого месяца.

Ранее стало известно, какие популярные смартфоны Samsung первыми получат важное обновление Android 16. Естественно, что лидерами по обновлению оказались флагманы Galaxy S25.

Также Фокус писал, что Samsung готовит важное обновление для смартфонов Galaxy, и рассказывал про главные функции One UI 8. Еще стало известно, что смартфоны Galaxy спасут вас от мошенников, так как в обновлении One UI 8 Samsung решила добавить новую функцию ИИ, защищающую от голосового фишинга.