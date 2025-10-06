One UI 8 у дії: важливе оновлення для смартфонів отримав популярний "бюджетник" Samsung

Смартфони середнього класу Samsung Galaxy A35 офіційно почали отримувати велике оновлення One UI 8. Між іншим, ця модель — одна з найпопулярніших гаджетів Samsung по всьому світу.

Бюджетний смартфон отримав новітню версію Android з фірмовою оболонкою One UI 8 на базі Android 16, повідомляє gizmochina.com. Спочатку запуск оновлення відбувся на внутрішньому ринку Південної Кореї, а за ним послідував і більш широкий реліз на міжнародних майданчиках.

За інформацією видання, оновлення вже отримали користувачі смартфонів Galaxy A35 у різних країнах — Франції, Кенії, ПАР і навіть Ірані. Розмір завантажуваного оновлення становить близько 2,3 ГБ, воно містить виправлення безпеки за вересень 2025 року та операційну систему Android 16. А зовсім недавно Samsung також оголосила про графік випуску One UI 8 і для індійського сектора ринку.

Крім торішніх флагманів серії Galaxy S24, компанія планує випустити оновлення для телефонів Galaxy A35, Galaxy A36, серій S23 та інших пристроїв наприкінці цього місяця.

Раніше стало відомо, які популярні смартфони Samsung першими отримають важливе оновлення Android 16. Природно, що лідерами з оновлення виявилися флагмани Galaxy S25.

Також Фокус писав, що Samsung готує важливе оновлення для смартфонів Galaxy, і розповідав про головні функції One UI 8. Ще стало відомо, що смартфони Galaxy врятують вас від шахраїв, оскільки в оновленні One UI 8 Samsung вирішила додати нову функцію ШІ, що захищає від голосового фішингу.