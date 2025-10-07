ВСУ получат более 150 боевых наземных роботов THeMIS: что о них известно (видео)

Европейская компания Milrem Robotics поставит Украине более 150 беспилотных наземных аппаратов THeMIS в рамках пакета оборонной поддержки, финансируемого Нидерландами.

Milrem Robotics Netherlands будет руководить производством и поставками в партнерстве с VDL Defentec, которая создает специальную линию окончательной сборки роботов THeMIS. Об этом пишет Defence Industry Europe.

Испытания THeMIS

Новая партия THeMIS дополнит 15 аппаратов аналогичных наземных дронов, которые уже используются Силами обороны Украины. Они были впервые развернуты в нашей стране для логистических и вспомогательных миссий в 2022 году.

Компания Milrem Robotics также проведет комплексное обучение для украинских операторов и обслуживающего персонала, чтобы обеспечить эффективное использование и поддержку во время эксплуатации роботов.

"Платформа THeMIS уже продемонстрировала свою ценность в боевых условиях, и мы считаем, что этот вклад существенно укрепит обороноспособность Украины", — сказал Кулдар Вяарси, генеральный директор Milrem Robotics.

Что известно о THeMIS

Наземный робот THeMIS разработан для поддержки песочных войск, логистики, разведки и боевых операций. Платформа уже принята на вооружение 19 странами, что делает ее самым распространенным беспилотным транспортным средством в своем классе в мире.

По данным Milrem Robotics, в Украине системы THeMIS уничтожают мины, расчищают маршруты, перевозят грузы для военных, а также эвакуируют раненых с поля боя. Небольшие размеры и низкая высота дронов затрудняют их обнаружение противником.

"Эвакуация раненых и разминирование маршрутов — два трудоемких вида деятельности, во время которых солдаты, выполняющие эти задачи, сразу же становятся мишенями для противника. UGV, с другой стороны, могут управляться на расстоянии, сохраняя солдат в безопасном месте", — отметил Юри Паюсте, который отвечает за украинскую программу в Milrem Robotics.

Напомним, украинские инженеры вооружили наземный беспилотник THeMIS гранатометной турелью "Буря" от компании Frontline.

Фокус также сообщал, что Milrem Robotics представила версию платформы THeMIS, вооруженную дронами EDGE Hunter SP.