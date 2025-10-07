ЗСУ отримають понад 150 бойових наземних роботів THeMIS: що про них відомо (відео)

Європейська компанія Milrem Robotics поставить Україні понад 150 безпілотних наземних апаратів THeMIS у рамках пакету оборонної підтримки, що фінансується Нідерландами.

Milrem Robotics Netherlands керуватиме виробництвом та постачанням у партнерстві з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію остаточного складання роботів THeMIS. Про це пише Defence Industry Europe.

Випробування THeMIS

Нова партія THeMIS доповнить 15 апаратів аналогічних наземних дронів, які вже використовуються Силами оборони України. Вони були вперше розгорнуті у нашій країні для логістичних та допоміжних місій у 2022 році.

Компанія Milrem Robotics також проведе комплексне навчання для українських операторів та обслуговуючого персоналу, щоб забезпечити ефективне використання та підтримку під час експлуатації роботів.

"Платформа THeMIS вже продемонструвала свою цінність у бойових умовах, і ми вважаємо, що цей внесок суттєво зміцнить обороноздатність України", — сказав Кулдар Вяарсі, генеральний директор Milrem Robotics.

Що відомо про THeMIS

Наземний робот THeMIS розроблений для підтримки пісочних військ, логістики, розвідки та бойових операцій. Платформа вже прийнята на озброєння 19 країнами, що робить її найпоширенішим безпілотним транспортним засобом у своєму класі у світі.

За даними Milrem Robotics, в Україні системи THeMIS знищують міни, розчищають маршрути, перевозять вантажі для військових, а також евакуюють поранених з поля бою. Невеликі розміри й низька висота дронів ускладнюють їх виявлення противником.

"Евакуація поранених і розмінування маршрутів — два трудомістких види діяльності, під час яких солдати, що виконують ці завдання, одразу ж стають мішенями для противника. UGV, з іншого боку, можуть управлятися на відстані, зберігаючи солдатів у безпечному місці", — зазначив Юрі Паюсте, який відповідає за українську програму в Milrem Robotics.

Нагадаємо, українські інженери озброїли наземний безпілотник THeMIS гранатометною туреллю "Буря" від компанії Frontline.

Фокус також повідомляв, що Milrem Robotics представила версію платформи THeMIS, озброєну дронами EDGE Hunter SP.