Как в операции "Паутина": дроны для удара по НПЗ в Тюмени могли тайно доставить на фурах

Для удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Тюмени, расположенному в 2900 км от границы с Украиной, дроны могли доставить ближе к цели, как во время операции "Паутина" в июне.

Related video

Ударные дроны самолетного типа могли доставить в пригород Тюмени и запустить прямо с грузовых фур или других передвижных платформ. Такие предположения высказал российскому медиа "Аргументы и Факты" основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

По его словам, дронам технически сложно преодолеть более двух тысяч километров от Украины до Тюмени, однако возможно, что украинские инженеры их модернизировали. В таком случае высока вероятность, что их сбили бы над территорией России средствами противовоздушной обороны.

Эксперт не исключает, что при запуске из Украины беспилотникам потребовалась бы дозаправка. Дроны могли приземлиться в России, кто-то их дозаправил, а затем снова запустил.

Максим Кондратьев также допускает, что дроны могли запустить с территории соседней страны, например, Казахстана. Для этого украинские спецслужбы заранее привезли туда части БПЛА, собрали их в подпольных цехах. У Казахстана нет опыта для выявления диверсантов и борьбы с дронами, уверяет спикер.

Вечером 6 октября в Тюмени зафиксировали взрывы в районе Антипинского НПЗ. В экстренные службы поступило сообщение о пожаре. Позже информационный центр правительства региона заявил, что специалисты обезвредили три беспилотника.

Стоит напомнить, что 1 июня 2025 года сотрудники СБУ успешно выполнили операцию "Паутина". Тогда FPV-дроны собрали на территории РФ, а затем погрузили и запустили из специальных контейнеров с раздвижными крышами для атаки военных аэродромов "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". По данным Генштаба ВСУ, российский воздушный флот в результате потерял 12 самолетов.

Сообщалось, что в операции СБУ "Паутина" участвовало движение сопротивления "Свобода России". В частности, партизаны собирали информацию.