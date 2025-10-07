Як в операції "Павутина": дрони для удару по НПЗ у Тюмені могли таємно доставити на фурах

Для удару по російському нафтопереробному заводу в Тюмені, розташованому за 2900 км від кордону з Україною, дрони могли доставити ближче до цілі, як під час операції "Павутина" в червні.

Ударні дрони літакового типу могли доставити в передмістя Тюмені і запустити прямо з вантажних фур або інших пересувних платформ. Такі припущення висловив російському медіа "Аргументы и Факты" засновник навчального центру безпілотної авіації Максим Кондратьєв.

За йогословами, дронам технічно складно подолати понад дві тисячі кілометрів від України до Тюмені, однак можливо, що українські інженери їх модернізували. У такому разі висока ймовірність, що їх збили б над територією Росії засобами протиповітряної оборони.

Експерт не виключає, що під час запуску з України безпілотникам знадобилася б дозаправка. Дрони могли приземлитися в Росії, хтось їх дозаправив, а потім знову запустив.

Максим Кондратьєв також припускає, що дрони могли запустити з території сусідньої країни, наприклад, Казахстану. Для цього українські спецслужби заздалегідь привезли туди частини БПЛА, зібрали їх у підпільних цехах. У Казахстану немає досвіду для виявлення диверсантів і боротьби з дронами, запевняє спікер.

Увечері 6 жовтня в Тюмені зафіксували вибухи в районі Антипінського НПЗ. В екстрені служби надійшло повідомлення про пожежу. Пізніше інформаційний центр уряду регіону заявив, що фахівці знешкодили три безпілотники.

Варто нагадати, що 1 червня 2025 року співробітники СБУ успішно виконали операцію "Павутина". Тоді FPV-дрони зібрали на території РФ, а потім завантажили й запустили зі спеціальних контейнерів із розсувними дахами для атаки військових аеродромів "Біла", "Дягілєве", "Оленя" та "Іваново". За даними Генштабу ЗСУ, російський повітряний флот у результаті втратив 12 літаків.

Повідомлялося, що в операції СБУ "Павутина" брав участь рух опору "Свобода Росії". Зокрема, партизани збирали інформацію.