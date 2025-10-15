"Управления там нет": "Флеш" показал блок в "Шахеде", из-за которого по Украине хотели отключать связь (фото)

Информация о полетах "Шахедов" передается через бортовые компьютеры беспилотников, а через мобильную связь данные отправляются в Россию.

Сам блок, которым россияне оборудовали ударные дроны, состоит из двух китайских модемов LTЕ. Они взамен имеют выход на внешние антенны, что обеспечивает лучшую связь. Об этом рассказал в своем Telegram-канале украинский эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов вечером 14 октября.

"Модемами управляет одноплатный мини-компьютер raspbbery. Он запрашивает информацию о полете у бортового компьютера "Шахеда" и через мобильную связь отправляет информацию в Россию", — отметил эксперт.

Оборудование передает россиянам в частности следующие данные, как утверждает Сергей "Флеш":

скорость полета;

высоту полета;

состояние двигателя;

координаты.

Эксперт также заверил, что управления в оборудованных таким блоком "Шахедах" нет, а есть только данные о том, где именно пролетает ударный беспилотник. Встречаются в "Шахедах" SIM-карты как российские, так и иногда европейские, а также украинские. Их украинские операторы быстро блокируют, чтобы не дать беспилотнику возможности передать россиянам любую информацию.

Стоит отметить, что 17 сентября Сергей "Флеш" рассказывал, что работой БпЛА типа "Шахед" не управляют через мобильную связь, а также уверял, что нет необходимости отключать его во время российских атак. Однако эксперт предупреждал, что украинцам следует быть готовыми к любому развитию событий.

Напомним, что возможность отключения мобильной связи в Украине на время российских атак обсуждалась еще в мае, как сообщал Сергей "Флеш" в интервью Times of Ukraine. Он в частности рассказывал, что россияне делают так же в отношении украинских дипстрайков.

14 октября в The War Zone сообщили, что ВС РФ модифицировали "Шахеды" для осуществления атак на движущиеся цели.