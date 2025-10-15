"Управління там немає": "Флеш" показав блок у "Шахеді", через який по Україні хотіли відключати зв'язок (фото)

Інформація про польоти "Шахедів" передається через бортові комп'ютери безпілотників, а через мобільний зв'язок дані надсилаються до Росії.

Сам блок, яким росіяни обладнали ударні дрони, складається з двох китайських модемів LTЕ. Вони натомість мають вихід на зовнішні антени, що забезпечує кращий зв'язок. Про це розповів у своєму Telegram-каналі український експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов увечері 14 жовтня.

"Модемами керує одноплатний мінікомп'ютер raspbbery. Він запитує інформацію про політ у бортового комп'ютера "Шахеда" і через мобільний зв'язок надсилає інформацію до Росії", — зазначив експерт.

Обладнання передає росіянам зокрема наступні дані, як стверджує Сергій "Флеш":

швидкість польоту;

висоту польоту;

стан двигуна;

координати.

Експерт також запевнив, що управління в обладнаних таким блоком "Шахедах" немає, а є лише дані про те, де саме пролітає ударний безпілотник. Трапляються у "Шахедах" SIM-карти як російські, так і іноді європейські, а також українські. Їх українські оператори швидко блокують, аби не дати безпілотнику можливості передати росіянам будь-яку інформацію.

Варто зазначити, що 17 вересня Сергій "Флеш" розповідав, що роботою БпЛА типу "Шахед" не керують через мобільний зв'язок, а також запевняв, що немає потреби відключати його під час російських атак. Однак експерт попереджав, що українцям слід бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, що можливість відключення мобільного зв'язку в Україні на час російських атак обговорювалася ще у травні, як повідомляв Сергій "Флеш" в інтерв'ю Times of Ukraine. Він зокрема розповідав, що росіяни роблять так само щодо українських діпстрайків.

14 жовтня у The War Zone повідомили, що ЗС РФ модифікували "Шахеди" для здійснення атак на рухомі цілі.