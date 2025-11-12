Один из крупнейших в мире: Индия начала строительство передового гигантского аккумулятора

Компания Adani Group проект аккумуляторного накопления энергии (BESS) мощностью 1126 МВт/3530 МВт-ч на своем комплексе возобновляемой энергетики в Хавде.

Проект, который включает более 700 контейнеров BESS, станет крупнейшей установкой аккумуляторного хранения энергии в Индии и одним из крупнейших в мире. Об этом пишет pv magazine.

Сообщается, что система сможет выдавать 1126 МВт электроэнергии в течение примерно трех часов, сохраняя в целом 3530 МВт-ч энергии. Ввод в эксплуатацию запланирован на март 2026 года.

По данным компании, проект разрабатывается с использованием передовой технологии литий-ионных аккумуляторов и интегрируется с передовыми системами управления энергией для оптимальной производительности и надежности.

Важно

В Украине вырос спрос на солнечные панели и аккумуляторы: эксперты назвали цифры

Ожидается, что огромная аккумуляторная система улучшит управление пиковой нагрузкой, упростив переход к альтернативным источникам энергии, таким как солнечные панели или ветровые электростанции.

Відео дня

"Этот новаторский проект станет краеугольным камнем в мировой эволюции чистой энергетики, обеспечивая стабильность сети, интеграцию возобновляемых источников энергии и круглосуточную доступность электроэнергии, — заявили в Adani Group.

Напомним, компания Eco Stor начала строительство крупнейшей в Германии аккумуляторной установки мощностью 300 МВт/714 МВт-час.

Фокус также сообщал, что на гигантской аккумуляторной электростанции Waratah Super Battery в Австралии случилась авария.