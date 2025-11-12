Один з найбільших у світі: Індія почала будівництво передового гігантського акумулятора

Компанія Adani Group проект акумуляторного накопичення енергії (BESS) потужністю 1126 МВт/3530 МВт·год на своєму комплексі відновлюваної енергетики в Хавді.

Проєкт, який включає понад 700 контейнерів BESS, стане найбільшою установкою акумуляторного зберігання енергії в Індії та одним з найбільших у світі. Про це пише pv magazine.

Повідомляється, що система зможе видавати 1126 МВт електроенергії протягом приблизно трьох годин, зберігаючи загалом 3530 МВт·год енергії. Введення в експлуатацію заплановано на березень 2026 року.

За даними компанії, проєкт розробляється з використанням передової технології літій-іонних акумуляторів та інтегрується з передовими системами управління енергією для оптимальної продуктивності та надійності.

Очікується, що величезна акумуляторна система покращить управління піковим навантаженням, спростивши перехід до альтернативних джерел енергії, таких як сонячні панелі чи вітрові електростанції.

"Цей новаторський проєкт стане наріжним каменем у світовій еволюції чистої енергетики, забезпечуючи стабільність мережі, інтеграцію відновлюваних джерел енергії та цілодобову доступність електроенергії, — заявили в Adani Group.

Нагадаємо, компанія Eco Stor розпочала будівництво найбільшої у Німеччині акумуляторної установки потужністю 300 МВт/714 МВт· год.

Фокус також повідомляв, що на гігантській акумуляторній електростанції Waratah Super Battery в Австралії трапилася аварія.