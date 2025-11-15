ИИ впервые взял под контроль робота-собаку: что он заставил его делать (видео)

Исследователи доверили модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude от компании Anthropic взять на себя управление роботом-собакой Unitree Go2.

В ходе эксперимента под названием Project Fetch ИИ продемонстрировал, что может автоматизировать значительную часть работы, связанной с программированием робота и выполнением им физических задач. Детали раскрыл портал WIRED.

ИИ управлял роботом-псом

Компания Anthropic попросила две группы исследователей без предварительного опыта работы с робототехникой взять под контроль собаку-робота Unitree Go2 и запрограммировать ее на выполнение определенных действий.

Командам предоставили доступ к контроллеру, а затем попросили выполнять все более сложные задачи. Одна группа использовала модель кодирования Claude, другая писала код без помощи искусственного интеллекта.

В результате команда, которая использовала Claude, смогла выполнить некоторые, хотя и не все, задачи быстрее. Например, искусственному интеллекту удалось заставить робота ходить и находить пляжный мяч, чего не могла сделать другая группа.

Кроме того, Anthropic наблюдала за сотрудничеством в обеих командах, записывая и анализируя взаимодействие между людьми. Как оказалось, группа без доступа к ИИ чаще сталкивалась с негативными настроениями и растерянностью.

Специалист по робототехнике из Университета Карнеги-Меллона Чанлю Лю отметил, что результаты эксперимента "интересны, но не слишком удивительны". По его мнению, успех команды, которая использовала Claude, указывает на появление новых способов разработки интерфейсов для кодирования с помощью ИИ.

"Мне было бы больше всего интересно увидеть более подробный анализ того, как Claude внес свой вклад", — сказала Чанлю Лю.

