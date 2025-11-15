ШІ вперше взяв під контроль робота-собаку: що він змусив його робити (відео)

Дослідники довірили моделі штучного інтелекту (ШІ) Claude від компанії Anthropic взяти на себе керування роботом-собакою Unitree Go2.

В ході експерименту під назвою Project Fetch ШІ продемонстрував, що може автоматизувати значну частину роботи, пов'язаної з програмуванням робота та виконанням ним фізичних завдань. Деталі розкрив портал WIRED.

ШІ керував роботом-псом

Компанія Anthropic попросила дві групи дослідників без попереднього досвіду роботи з робототехнікою взяти під контроль собаку-робота Unitree Go2 та запрограмувати його на виконання певних дій.

Командам надали доступ до контролера, а потім попросили виконувати дедалі складніші завдання. Одна група використовувала модель кодування Claude, інша писала код без допомоги штучного інтелекту.

В результаті команда, яка використовувала Claude, змогла виконати деякі, хоча й не всі, завдання швидше. Наприклад, штучному інтелекту вдалося змусити робота ходити та знаходити пляжний м'яч, чого не могла зробити інша група.

Окрім того, Anthropic спостерігала за співпрацею в обох командах, записуючи та аналізуючи взаємодію між людьми. Як виявилось, група без доступу до ШІ частіше стикалася з негативними настроями та розгубленістю.

Фахівець з робототехніки з Університету Карнегі-Меллона Чанлю Лю зазначив, що результати експерименту "цікаві, але не надто дивовижні". На його думку, успіх команди, яка використовувала Claude, вказує на появу нових способів розробки інтерфейсів для кодування за допомогою ШІ.

"Мені було б найбільше цікаво побачити детальніший аналіз того, як Claude вніс свій внесок", — сказала Чанлю Лю.

