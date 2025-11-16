Гибель военного от взрыва павербанка: "Флеш" раскрыл, какие устройства могут представлять угрозу

Враг может прибегать к "простейшей" диверсии, превращая обычные бытовые приборы, к которым подается питание, во взрывоопасные. Поэтому все "незнакомое", которое требует подключения к розетке, может представлять угрозу для жизни.

Подобные диверсии противник может осуществлять, подключая детонатор в устройство, в которое подается питание. Об этом рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале, комментируя новость о гибели военного в Краматорске в результате взрыва павербанка 15 ноября.

"Для этого противник берет что-либо, куда подается питание, подключает туда детонатор (например КД-8 или ЭД) и забивает внутрь пластид", — отметил эксперт.

После этого, когда к прибору подается питание, детонатор взрывается, создавая угрозу для пользователя и тех, кто находится поблизости.

Сергей "Флеш" также назвал пример устройств, которые потенциально могут представлять угрозу:

радиостанции;

аккумуляторы;

павербанки;

ноутбуки;

WiFi-роутеры.

Эксперт добавил, что подобная диверсия может быть реализована и в тонких смартфонах и планшетах. Однако это более редкая угроза, поскольку детонатор стандартных размеров туда не поместится.

Сергей "Флеш" также рассказал, как следует действовать с незнакомыми устройствами, чтобы обезопасить себя.

"Я все подобные незнакомые вещи (если очень надо) включаю через длинный удлинитель, а изделие накрываю бронежилетом", — отметил эксперт.

В Краматорске военный погиб от взрыва павербанка: что известно

Командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов 15 ноября сообщил, что в Краматорске погиб военнослужащий ВСУ из-за взрыва павербанка. Как выяснила полиция, он приобрел взрывоопасный "павербанк" на рынке по привлекательной цене.

Трагедия случилась, когда военный решил зарядить устройство в автомобиле, однако после подключения взорвалось.

Напомним, в июне в пресс-службе Грузинского легиона сообщили, что диверсанты подорвали бойца с помощью взрывного устройства.

Также ранее в Киеве прогремел мощный взрыв в автомобиле: в сети сообщили о покушении на военного.