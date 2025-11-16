Загибель військового від вибуху павербанка: "Флеш" розкрив, які пристрої можуть становити загрозу

Ворог може вдаватися до "найпростішої" диверсії, перетворюючи звичайні побутові прилади, до яких подається живлення, у вибухонебезпечні. Через це все "незнайоме", яке потребує підключення до розетки, може становити загрозу для життя.

Подібні диверсії противник може здійснювати, підключаючи детонатор у пристрій, в який подається живлення. Про це розповів український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі, коментуючи новину про загибель військового у Краматорську внаслідок вибуху павербанка 15 листопада.

"Для цього противник бере будь-що, куди подається живлення, підключає туди детонатор (наприклад КД-8 або ЕД ) і забиває всередину пластид", — зазначив експерт.

Після цього, коли до приладу подається живлення, детонатор вибухає, створюючи загрозу для користувача та тих, хто перебуває поблизу.

Сергій "Флеш" також назвав приклад пристроїв, які потенційно можуть становити загрозу:

радіостанції;

акумулятори;

павербанки;

ноутбуки;

WiFi-роутери.

Експерт додав, що подібна диверсія може бути реалізована і в тонких смартфонах та планшетах. Однак це рідша загроза, оскільки детонатор стандартних розмірів туди не поміститься.

Сергій "Флеш" також розповів, як варто діяти з незнайомими пристроями, аби убезпечити себе.

"Я всі подібні незнайомі речі (якщо дуже треба) вмикаю через довгий подовжувач, а виріб накриваю бронежилетом", — зазначив експерт.

У Краматорську військовий загинув від вибуху павербанку: що відомо

Командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов 15 листопада повідомив, що у Краматорську загинув військовослужбовець ЗСУ через вибух павербанка. Як з'ясувала поліція, він придбав вибухонебезпечний "павербанк" на ринку за привабливою ціною.

Трагедія трапилася, коли військовий вирішив зарядити пристрій в автомобілі, однак після підключення вибухнув.

Нагадаємо, у червні у пресслужбі Грузинського легіону повідомили, що диверсанти підірвали бійця за допомогою вибухового пристрою.

Також раніше у Києві пролунав потужний вибух в автомобілі: у мережі повідомили про замах на військового.