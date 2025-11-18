"Здетонировал вместе с оккупантами": украинский НРК взорвал огневую точку ВС РФ (видео)

Наземный роботизированный комплекс (НРК) Сил обороны Украины поразил огневую точку Вооруженных сил Российской Федерации на передовой.

Кадры работы украинского наземного робота-камикадзе были опубликованы в Telegram-канале WarArchive.

Уничтожение позиции ВС РФ

На видео можно увидеть, как НРК проникает в амбразуру врага, после чего следует мощная детонация. В результате укрепление ВС РФ было полностью разрушено.

Как отмечает "Милитарный", операция была выполнена в зоне активного применения российских БПЛА, что затрудняет использование бронетехники и живой силы. В свою очередь НРК-камикадзе позволил поразить цель без риска для военных.

"Сдетонировал вместе с оккупантами", — говорится в публикации.

Напомним, воины роты беспилотных наземных систем 93-й бригады Холодный Яр Alter Ego уничтожили FPV-дрон россиян с помощью наземного НРК с пулеметом.

Фокус также сообщал, что воины 413 полка СБС "Рейд" уничтожили российский наземный роботизированный комплекс "Курьер", обеспечивавший логистику оккупантов.