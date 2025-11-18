"Здетонував разом із окупантами": український НРК підірвав вогневу точку ЗС РФ (відео)
Наземний роботизований комплекс (НРК) Сил оборони України уразив вогневу точку Збройних сил Російської Федерації на передовій.
Кадри роботи українського наземного робота-камікадзе було опубліковано в Telegram-каналі WarArchive.
На відео можна побачити, як НРК проникає в амбразуру ворога, після чого слідує потужна детонація. В результаті укріплення ЗС РФ було повністю зруйноване.
Як зазначає "Мілітарний", операція була виконана у зоні активного застосування російських БПЛА, що ускладнює використання бронетехніки та живої сили. Своєю чергою НРК-камікадзе дозволив уразити ціль без ризику для військових.
"Здетонував разом із окупантами", — йдеться в публікації.
Нагадаємо, воїни роти безпілотних наземних систем 93-ї бригади Холодний Яр Alter Ego знищили FPV-дрон росіян за допомогою наземного НРК з кулеметом.
Фокус також повідомляв, що воїни 413 полку СБС "Рейд" знищили російський наземний роботизований комплекс "Курьер", що забезпечував логістику окупантів.