"Здетонував разом із окупантами": український НРК підірвав вогневу точку ЗС РФ (відео)

Наземний роботизований комплекс (НРК) Сил оборони України уразив вогневу точку Збройних сил Російської Федерації на передовій.

Кадри роботи українського наземного робота-камікадзе було опубліковано в Telegram-каналі WarArchive.

Знищення позиції ЗС РФ

На відео можна побачити, як НРК проникає в амбразуру ворога, після чого слідує потужна детонація. В результаті укріплення ЗС РФ було повністю зруйноване.

Важливо

"Піхоту майже всю стерли": фронт прорветься, якщо не замінити людей на роботів, – Берлінська

Як зазначає "Мілітарний", операція була виконана у зоні активного застосування російських БПЛА, що ускладнює використання бронетехніки та живої сили. Своєю чергою НРК-камікадзе дозволив уразити ціль без ризику для військових.

"Здетонував разом із окупантами", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, воїни роти безпілотних наземних систем 93-ї бригади Холодний Яр Alter Ego знищили FPV-дрон росіян за допомогою наземного НРК з кулеметом.

Відео дня

Фокус також повідомляв, що воїни 413 полку СБС "Рейд" знищили російський наземний роботизований комплекс "Курьер", що забезпечував логістику окупантів.