ЗСУ підірвали російського наземного робота "Курьер": що про нього відомо (відео)

Воїни 413 полку Сил безпілотних систем ЗСУ «Рейд» знищили російський наземний роботизований комплекс (НРК) «Курьер», що забезпечував логістику окупантів.

Відео знищення російського наземного робота "Курьер" оприлюднив військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд" Іван Кричевський на своїй сторінці у Facebook.

Знищення НРК "Курьер"

За словами військового, росіяни мають труднощі з логістикою за 10-15 кілометрів від лінії фронту. Розв’язати цю проблему окупанти намагаються за допомогою НРК. Так, офіційний план РФ по виробництву роботизованих комплексів на 2025 рік складає 1000 одиниць.

Важливо

Своєю чергою військові 413 полку СБС "Рейд" вже завдає ударів по логістиці росіян, зав’язаній на НРК. Конкретні технічні параметри операції, такі як кількість уражених ворожих НРК, кількість і тип залучених БПЛА, наразі не розкриваються.

"Тут питання лежить у вольовій площині: тобто чи зможуть рашисти "перемкнути" свою логістику із "буханок" на наземні дрони, як менш вразливі. Чи ж якраз навпаки – що наші оператори БПЛА зламають ворогу стійкість роботи й такого формату підвозу, зав’язаного на наземні дрони. 413-ий полк СБС "Рейд" у цьому рівнянні ставить свою відповідь – ламати рашистам їх безпілотну логістику" — написав Іван Кричевський.

На що здатен НРК "Курьер"

Російські джерела вказують наступні технічні характеристики НРК "Курьер":

габарити — 1400 х 1200 х 580 мм;

вага — 250 кг;

швидкість — до 35 км/год;

час роботи — 12-72 години;

електродвигуни — 6 кВт;

дальність керування — 3-10 км.

Нагадаємо, нещодавно росіяни розширили функціонал НРК "Кур'єр". Тепер наземні роботи здатні на полі бою створювати димові завіси.

Фокус також повідомляв, що українські військові знищили FPV-дрон ЗС РФ за допомогою бойового НРК, оснащеного кулеметом.