ВСУ взорвали российского наземного робота "Курьер": что о нем известно (видео)

Воины 413 полка Сил беспилотных систем ВСУ "Рейд" уничтожили российский наземный роботизированный комплекс (НРК) "Курьер", который обеспечивал логистику оккупантов.

Видео уничтожения российского наземного робота "Курьер" обнародовал военнослужащий 413 полка СБС "Рейд" Иван Кричевский на своей странице в Facebook.

Уничтожение НРК "Курьер"

По словам военного, россияне имеют трудности с логистикой в 10-15 километрах от линии фронта. Решить эту проблему оккупанты пытаются с помощью НРК. Так, официальный план РФ по производству роботизированных комплексов на 2025 год составляет 1000 единиц.

В свою очередь военные 413 полка СБС "Рейд" уже наносит удары по логистике россиян, завязанной на НРК. Конкретные технические параметры операции, такие как количество пораженных вражеских НРК, количество и тип привлеченных БПЛА, пока не раскрываются.

"Здесь вопрос лежит в волевой плоскости: то есть смогут ли рашисты "переключить" свою логистику с "буханок" на наземные дроны, как менее уязвимые. Или же как раз наоборот — что наши операторы БПЛА сломают врагу устойчивость работы и такого формата подвоза, завязанного на наземные дроны. 413-й полк СБС "Рейд" в этом уравнении ставит свой ответ — ломать рашистам их беспилотную логистику", — написал Иван Кричевский.

На что способен НРК "Курьер"

Российские источники указывают следующие технические характеристики НРК "Курьер":

габариты — 1400 х 1200 х 580 мм;

вес — 250 кг;

скорость — до 35 км/ч;

время работы — 12-72 часа;

электродвигатели — 6 кВт;

дальность управления — 3-10 км.

Напомним, недавно россияне расширили функционал НРК "Курьер". Теперь наземные роботы способны на поле боя создавать дымовые завесы.

Фокус также сообщал, что украинские военные уничтожили FPV-дрон ВС РФ с помощью боевого НРК, оснащенного пулеметом.