РФ начала применять в Украине многоразовые БПЛА: на что они способны (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации все чаще используют многоразовые беспилотники как для наступательных, так и для оборонительных операций в Украине.

Несмотря на успех одноразовых дронов, многие новые российские БПЛА предназначены для повторного использования. Об этом говорится в материале Forbes.

К примеру, недавно в социальных сетях появилось видео, на котором российский дрон "Ночная ведьма" сбрасывает минометный снаряд на украинскую позицию на острове в реке Днепр. Этот беспилотник может нести 20 кг полезной нагрузки и сбрасывать до четырех боеприпасов во время боевого вылета.

Атака российского беспилотника "Ночная ведьма"

Кроме того, РФ заявила об испытаниях многоразового квадрокоптера "Бульдог-13", рассчитанного на полезную нагрузку весом 4 килограмма. Он также получил усовершенствованные системы зондирования и управления, разработанные для противодействия украинским системам РЭБ.

Відео дня

По мнению авторов статьи, переход ВС РФ к многоразовым дронам обусловлен потребностью в системах с расширенными возможностями сенсорного зондирования, автономного принятия решений и устойчивой к помехам навигации, чтобы противостоять новым технологическим решениям Украины.

Такие аппараты требуют дорогих датчиков и процессоров, которые невыгодно терять во время каждой атаки. Более того, производство таких высококачественных дронов потребует стабильных поставок компонентов, которые РФ не в состоянии обеспечить.

Важно

Многоразовые перехватчики с шестами придумали в России: как они сбивают дроны ВСУ

Как отмечают в издании, западные санкции резко ограничили доступ России к передовой электронике, необходимой для датчиков и процессоров. Сейчас Москва в значительной степени зависит от импорта, особенно из Китая.

"В основе российско-украинской войны лежит борьба за превосходство над беспилотниками, поскольку обе стороны соревнуются в разработке лучших систем, которые могут дать их бойцам преимущество на поле боя. Центральным элементом этой конкуренции является экономика массового производства все более совершенных беспилотников. Россия, похоже, решает эту проблему, расширяя использование многоразовых беспилотников", — подытожили авторы.

Напомним, в РФ заявили о создании высокоскоростного дрона-перехватчика, предназначенного для борьбы с многоразовыми украинскими БПЛА-бомбардировщиками типа "Баба-яга".

Фокус также сообщал, что ВСУ уничтожили российскую версию дрона типа "Баба Яга", который находился под маскировочной сеткой и был оснащен двумя 82-мм минометными минами.