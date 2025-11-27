РФ почала застосовувати в Україні багаторазові БПЛА: на що вони здатні (фото)

Збройні сили Російської Федерації все частіше використовують багаторазові безпілотники як для наступальних, так і для оборонних операцій в Україні.

Попри успіх одноразових дронів, багато нових російських БПЛА призначені для повторного використання. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

До прикладу, нещодавно в соціальних мережах з’явилось відео, на якому російський дрон "Нічна відьма" скидає мінометний снаряд на українську позицію на острові в річці Дніпро. Цей безпілотник може нести 20 кг корисного навантаження та скидати до чотирьох боєприпасів під час бойового вильоту.

Атака російського безпілотника "Нічна відьма"

Окрім того, РФ заявила про випробування багаторазового квадрокоптера "Бульдог-13", розрахованого на корисне навантаження вагою 4 кілограми. Він також отримав вдосконалені системи зондування та керування, розроблені для протидії українським системам РЕБ.

На думку авторів статті, перехід ЗС РФ до багаторазових дронів зумовлений потребою у системах з розширеними можливостями сенсорного зондування, автономного прийняття рішень та стійкої до перешкод навігації, щоб протистояти новим технологічним рішенням України.

Такі апарати вимагають дорогих датчиків та процесорів, які невигідно втрачати під час кожної атаки. Ба більше, виробництво таких високоякісних дронів вимагатиме стабільного постачання компонентів, які РФ не в змозі забезпечити.

Як зазначають у виданні, західні санкції різко обмежили доступ Росії до передової електроніки, необхідної для датчиків і процесорів. Наразі Москва значною мірою залежить від імпорту, особливо з Китаю.

"В основі російсько-української війни лежить боротьба за перевагу над безпілотниками, оскільки обидві сторони змагаються у розробці кращих систем, які можуть дати їхнім бійцям перевагу на полі бою. Центральним елементом цієї конкуренції є економіка масового виробництва дедалі досконаліших безпілотників. Росія, схоже, вирішує цю проблему, розширюючи використання багаторазових безпілотників", — підсумували автори.

Нагадаємо, в РФ заявили про створення високошвидкісного дрона-перехоплювача, призначеного для боротьби з багаторазовими українськими БПЛА-бомбардувальниками типу "Баба-яга".

Фокус також повідомляв, що ЗСУ знищили російську версію дрона типу "Баба Яга", який знаходився під маскувальною сіткою та був оснащений двома 82-мм мінометними мінами.