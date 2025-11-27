Аккумуляторы стали проблемой и вызвали "чрезвычайную ситуацию" в целой стране: что произошло

Стремительное развитие солнечной энергетики в Пакистане привело к повышенному спросу на аккумуляторы, которые в свою очередь оказались труднодоступными для импорта.

Системы аккумулирования энергии в Пакистане облагаются рядом налогов и пошлин, которые в совокупности составляют эффективную ставку 48% на импортируемые аккумуляторы. Пакистанская солнечная ассоциация выступила против пошлин на этот вид оборудования, пишет ESS News.

"Необходимо немедленно объявить чрезвычайное положение в сфере аккумуляторных батарей", — заявил председатель Пакистанской солнечной ассоциации Вакас Харун Муса.

По словам Мусы, добавление аккумуляторов для распределения потребления в течение дня — это недостающий элемент пазла в энергосистеме страны. Он отметил, что хочет видеть инвестиции в батареи сетевого масштаба в сочетании с соответствующей законодательной основой.

Відео дня

Важно

Аккумуляторы не нужны: найден новый источник энергии, который уже питает БПЛА

"Нам нужно начать переговоры со Всемирным банком, Азиатским банком развития и всеми этими компаниями-производителями аккумуляторов. Если вы хотите проверить свои аккумуляторы, вот это место, куда вы можете прийти и [протестировать] их в соответствии с этими стандартами, как в песочнице", — сказал Муса.

Как отмечают в издании, импорт солнечных панелей в Пакистане по состоянию на 2024 год достиг примерно 17 ГВт. Хотя импорт аккумуляторов не достиг подобных объемов, этот сегмент растет. В 2024 году Пакистан импортировал примерно 1,25 ГВт-ч литий-ионных аккумуляторных батарей, а также еще 400 МВт-ч в первые два месяца 2025 года.

Напомним, солнечная энергетика помогла Пакистану смягчить проблему с тарифами на электроэнергию, однако электронные отходы от панелей ухудшают экологическую ситуацию в стране.

Фокус также сообщал, что Ватикан стал первым государством, которое полностью перешло на солнечную энергию, используя агровольтаику.