Акумулятори стали проблемою та спричинили "надзвичайну ситуацію" в цілій країні: що сталось

Стрімкий розвиток сонячної енергетики в Пакистані призвів до підвищеного попиту на акумулятори, які своєю чергою виявились важкодоступними для імпорту.

Системи акумулювання енергії в Пакистані обкладаються низкою податків і мит, які в сукупності становлять ефективну ставку 48% на імпортовані акумулятори. Пакистанська сонячна асоціація виступила проти мит на цей вид обладнання, пише ESS News.

"Необхідно негайно оголосити надзвичайний стан у сфері акумуляторних батарей", — заявив голова Пакистанської сонячної асоціації Вакас Харун Муса.

За словами Муси, додавання акумуляторів для розподілу споживання протягом дня — це відсутній елемент пазлу в енергосистемі країни. Він наголосив, що хоче бачити інвестиції в батареї мережевого масштабу в поєднанні з відповідною законодавчою основою.

"Нам потрібно почати переговори зі Світовим банком, Азіатським банком розвитку та всіма цими компаніями-виробниками акумуляторів. Якщо ви хочете перевірити свої акумулятори, ось це місце, куди ви можете прийти та [протестувати] їх відповідно до цих стандартів, як у пісочниці", — сказав Муса.

Як зазначають у виданні, імпорт сонячних панелей у Пакистані станом на 2024 рік досяг приблизно 17 ГВт. Хоча імпорт акумуляторів не досягнув подібних обсягів, цей сегмент зростає. У 2024 році Пакистан імпортував приблизно 1,25 ГВт·год літій-іонних акумуляторних батарей, а також ще 400 МВт·год у перші два місяці 2025 року.

Нагадаємо, сонячна енергетика допомогла Пакистану пом’якшити проблему з тарифами на електроенергію, однак електронні відходи від панелей погіршують екологічну ситуацію у країні.

Фокус також повідомляв, що Ватикан став першою державою, яка повністю перейшла на сонячну енергію, використовуючи агровольтаїку.