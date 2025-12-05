Сэкономит тысячи гривен: как система "цифрового двойника" уменьшает потребление энергии

Инженеры из Шотландии разработали прототип цифрового инструмента, который может управлять фантомной нагрузкой — электроэнергией, потребляемой компьютерами или другим оборудованием, когда они подключены к сети, но активно не используются.

Внедрение технологии "цифровых двойников" для управления энергопотреблением устройств, находящихся в режиме ожидания, может помочь сэкономить средства, а также уменьшить выбросы углерода в атмосферу. Об этом пишет Tech Xplore.

Предыдущие исследования показали, что до трети электроэнергии, используемой в офисных зданиях, может покрываться фантомным питанием. Однако на этот раз ученые решили использовать свой опыт для разработки более интеллектуального, адаптивного подхода к управлению нагрузкой.

Как объясняют в издании, "цифровые двойники" — это динамические виртуальные модели, предназначенные для представления сложных адаптивных систем. Используя интеллектуальные датчики, они непрерывно собирают реальные данные о таких переменных, как потребление электроэнергии, что позволяет получать аналитику в режиме реального времени и прогнозировать.

Сеть интеллектуальных датчиков отправляет системе информацию об электроэнергии на центральный сервер с помощью протокола LoRaWAN. Сервер использует сложные алгоритмы нечеткой логики для определения закономерностей использования энергии и может определить, когда устройство активно используется, а когда оно потребляет фантомную энергию.

Когда система обнаруживает длительные периоды простоя, она отправляет пользователям на экран сообщения, чтобы определить, выполняют ли они удаленную работу или запущены фоновые процессы. Если пользователи не отвечают или не подтверждают, что устройство не нужно, система может автоматически выключить оборудование, отключив таким образом фантомное питание.

"Разработанная нами система "цифровых двойников" создана, чтобы помочь организациям уменьшить потери энергии", — сказал Доктор Ахмад Таха из Инженерной школы имени Джеймса Ватта при Университете Глазго.

По словам ученого, эта разработка может не только сократить потребление энергии, но и уменьшить потребность в замене старых устройств на более новые, энергоэффективные. Это, в свою очередь, может помочь организациям сэкономить на расходах на оборудование.

Система уже продемонстрировала свой потенциал в лаборатории Университета Глазго, где расположены рабочие станции, подключенные к более чем 30 устройствам питания. За неделю инструмент уменьшил общее потребление энергии рабочими станциями примерно на 40%.

Исследователи подсчитали, что система потенциально способна уменьшить общую "фантомную" нагрузку на 82%, экономя университету около 9000 фунтов стерлингов (более 500 000 гривен) на расходах на электроэнергию ежегодно, если использовать его постоянно по всему учебному заведению.

"Это действительно обнадеживающий результат, даже если применить его к небольшой части устройств в кампусе университета. Это свидетельствует о том, что применение технологии "цифровых двойников" для решения проблемы фантомного питания может привести к огромной экономии", — подытожил доктор Таха.

Напомним, ученые из Южной Кореи разработали энергосберегающее устройство, способное автоматически управлять отоплением здания, не используя электроэнергию или внешний источник питания.

Фокус также сообщал, что ученые из Великобритании разработали высокоэффективный пьезоэлектрический материал, который превращает физическое движение в электричество без использования токсичных материалов.