Заощадить тисячі гривень: як система "цифрового двійника" зменшує споживання енергії

Інженери з Шотландії розробили прототип цифрового інструменту, який може керувати фантомним навантаженням — електроенергією, що споживається комп’ютерами чи іншим обладнанням, коли вони підключені до мережі, але активно не використовуються.

Впровадження технології "цифрових двійників" для управління енергоспоживанням пристроїв, що перебувають у режимі очікування, може допомогти заощадити кошти, а також зменшити викиди вуглецю в атмосферу. Про це пише Tech Xplore.

Попередні дослідження показали, що до третини електроенергії, що використовується в офісних будівлях, може покриватися фантомним живленням. Однак цього разу вчені вирішили використати свій досвід для розробки більш інтелектуального, адаптивного підходу до управління навантаженням.

Як пояснюють у виданні, "цифрові двійники" — це динамічні віртуальні моделі, призначені для представлення складних адаптивних систем. Використовуючи інтелектуальні датчики, вони безперервно збирають реальні дані про такі змінні, як споживання електроенергії, що дозволяє отримувати аналітику в режимі реального часу та прогнозувати.

Мережа інтелектуальних датчиків надсилає системі інформацію про електроенергію на центральний сервер за допомогою протоколу LoRaWAN. Сервер використовує складні алгоритми нечіткої логіки для визначення закономірностей використання енергії та може визначити, коли пристрій активно використовується, а коли він споживає фантомну енергію.

Коли система виявляє тривалі періоди простою, вона надсилає користувачам на екран повідомлення, щоб визначити, чи виконують вони віддалену роботу, чи запущені фонові процеси. Якщо користувачі не відповідають або не підтверджують, що пристрій не потрібен, система може автоматично вимкнути обладнання, відключивши таким чином фантомне живлення.

"Розроблена нами система "цифрових двійників" створена, щоб допомогти організаціям зменшити втрати енергії", — сказав Доктор Ахмад Таха з Інженерної школи імені Джеймса Ватта при Університеті Глазго.

За словами вченого, ця розробка може не лише скоротити споживання енергії, але й зменшити потребу в заміні старих пристроїв на новіші, енергоефективніші. Це, своєю чергою, може допомогти організаціям заощадити на витратах на обладнання.

Система вже продемонструвала свій потенціал в лабораторії Університету Глазго, де розташовані робочі станції, підключені до понад 30 пристроїв живлення. За тиждень інструмент зменшив загальне споживання енергії робочими станціями приблизно на 40%.

Дослідники підрахували, що система потенційно здатна зменшити загальне "фантомне" навантаження на 82%, заощаджуючи університету близько 9000 фунтів стерлінгів (понад 500 000 гривень) на витратах на електроенергію щороку, якщо використовувати його постійно по всьому навчальному закладу.

"Це справді обнадійливий результат, навіть якщо застосувати його до невеликої частини пристроїв у кампусі університету. Це свідчить про те, що застосування технології "цифрових двійників" для вирішення проблеми фантомного живлення може призвести до величезної економії", — підсумував доктор Таха.

Нагадаємо, вчені з Південної Кореї розробили енергозберігаючий пристрій, здатний автоматично керувати опаленням будівлі, не використовуючи електроенергію чи зовнішнє джерело живлення.

Фокус також повідомляв, що вчені з Великої Британії розробили високоефективний п'єзоелектричний матеріал, який перетворює фізичний рух на електрику без використання токсичних матеріалів.