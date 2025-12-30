Генератор нового типа: технология DEG может выработать энергию очень странным способом (фото)

Группа ученых, связанная с Ульсанским университетом в Южной Корее (UNIST), представила технологию, которая генерирует электроэнергию из капель дождя, падающих на крыши домов.

Новый генератор электроэнергии на основе капель (DEG) хотят использовать для автоматизированного контроля дренажа и предупреждения о наводнениях во время сильных осадков. Об этом пишет Tech Xplore.

Новое устройство преобразует капли дождя в электрические сигналы, способные управлять системами управления ливневыми водами без внешнего источника питания. Генератор вырабатывает электроэнергию с помощью процесса, подобного генерации статического заряда.

Как объясняют в издании, когда положительно заряженная капля дождя контактирует с отрицательно заряженной супергидрофобной поверхностью устройства, электрический заряд передается, поскольку капля быстро отделяется и скатывается. Это движение пропускает электрический ток через встроенные углеродные волокна, почти мгновенно генерируя энергию.

В отличие от обычных генераторов капель на металлической основе, которые подвержены коррозии от влаги и городских загрязнителей, конструкция на основе углеродного волокна (CFRP) обеспечивает стабильную работу в суровых условиях окружающей среды.

В ходе испытаний одна капля дождя объемом примерно 92 микролитра генерировала до 60 вольт и несколько микроампер тока. Когда четыре устройства были соединены последовательно, система кратковременно питала 144 светодиодные лампы, демонстрируя свою масштабируемость.

Также сообщается, что ученые испытали генератор в реальных условиях, установив его на крыши зданий и дренажные трубы. С увеличением интенсивности осадков электрические сигналы становились сильнее и чаще, что позволяло системе различать легкий, умеренный и сильный дождь и автоматически активировать дренажные насосы при необходимости.

"Эта технология позволяет городской инфраструктуре контролировать количество осадков и реагировать на риски наводнений, используя только энергию самого дождя. В будущем ее можно будет интегрировать в системы мобильности, включая транспортные средства или самолеты, где композиты из углеродного волокна уже широко используются", — заявил профессор Янг-Бин Парк.

