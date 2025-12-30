Генератор нового типу: технологія DEG може виробити енергію у дуже дивний спосіб (фото)

Група вчених, пов'язана з Ульсанським університетом у Південній Кореї (UNIST), представила технологію, яка генерує електроенергію з крапель дощу, що падають на дахи будинків.

Новий генератор електроенергії на основі крапель (DEG) хочуть використовувати для автоматизованого контролю дренажу та попередження про повеней під час сильних опадів. Про це пише Tech Xplore.

Новий пристрій перетворює краплі дощу на електричні сигнали, здатні керувати системами управління зливовими водами без зовнішнього джерела живлення. Генератор виробляє електроенергію за допомогою процесу, подібного до генерації статичного заряду.

Як пояснюють у виданні, коли позитивно заряджена крапля дощу контактує з негативно зарядженою супергідрофобною поверхнею пристрою, електричний заряд передається, оскільки крапля швидко відділяється та скочується. Цей рух пропускає електричний струм через вбудовані вуглецеві волокна, майже миттєво генеруючи енергію.

На відміну від звичайних генераторів крапель на металевій основі, які схильні до корозії від вологи та міських забруднювачів, конструкція на основі вуглецевого волокна (CFRP) забезпечує стабільну роботу в суворих умовах навколишнього середовища.

В ході випробувань одна крапля дощу об'ємом приблизно 92 мікролітри генерувала до 60 вольт і кілька мікроампер струму. Коли чотири пристрої були з'єднані послідовно, система короткочасно живила 144 світлодіодні лампи, демонструючи свою масштабованість.

Також повідомляється, що вчені випробували генератор в реальних умовах, встановивши його на дахи будівель та дренажні труби. Зі збільшенням інтенсивності опадів електричні сигнали ставали сильнішими та частішими, що дозволяло системі розрізняти легкий, помірний та сильний дощ і автоматично активувати дренажні насоси за потреби.

"Ця технологія дозволяє міській інфраструктурі контролювати кількість опадів та реагувати на ризики повеней, використовуючи лише енергію самого дощу. У майбутньому її можна буде інтегрувати в системи мобільності, включаючи транспортні засоби чи літаки, де композити з вуглецевого волокна вже широко використовуються", – заявив професор Янг-Бін Парк.

Нагадаємо, у Китаї розпочав роботу комерційний генератор енергії Chaotan One, який використовує надкритичний вуглекислий газ (sCO2) замість пари.

