Забудьте о солнечных панелях: материал, который есть дома у каждого, может производить энергию

Ученые нашли способ превратить обычную хлопковую ткань в генератор электричества, который работает круглосуточно, получая энергию из влаги в воздухе.

Ткань из хлопка покрыли полипиролом и полидопамином, двумя полимерами с контрастными оптическими и химическими свойствами. Эти покрытия поддерживают непрерывный поток ионов, обеспечивая стабильную электрическую выходную мощность без батарей или внешних источников питания, пишет Interesting Engineering.

Как объясняют в издании, полипирол сильно поглощает свет в широком диапазоне длин волн и эффективно превращает его в тепло. Под воздействием солнечного света он быстро нагревается и способствует быстрому испарению воды.

Полидопамин (PDA), наоборот, отражает больше света и медленнее испаряет воду, позволяя ткани удерживать влагу. Исследователи покрыли полидопамином только половину полотна, обработанного полипиролом, чтобы одна сторона ткани оставалась относительно влажной, а другая постоянно сохла. Это обеспечивает транспортировку ионов через микроскопические каналы хлопка.

Полученную ткань исследователи вшили в жилет. В ходе эксперимента она генерировала больше энергии во время активности на свежем воздухе, поскольку пот дополнял влажность окружающей среды. Собранной энергии было достаточно для зарядки конденсаторов, питания небольших фонарей и даже работы беспроводных аудиоустройств.

Напомним, группа ученых, связанная с Ульсанским университетом в Южной Корее, представила технологию, которая генерирует электроэнергию из капель дождя, падающих на крыши домов.

Фокус также сообщал, что ученые из Нанкинского технологического университета в Китае создали солнечную батарею (SRFB), которая может одновременно собирать солнечный свет и хранить электроэнергию.