Забудьте про сонячні панелі: матеріал, який є вдома у кожного, може виробляти енергію

Вчені знайшли спосіб перетворити звичайну бавовняну тканину на генератор електрики, який працює цілодобово, отримуючи енергію з вологи в повітрі.

Тканину з бавовни покрили поліпіролом та полідопаміном, двома полімерами з контрастними оптичними та хімічними властивостями. Ці покриття підтримують безперервний потік іонів, забезпечуючи стабільну електричну вихідну потужність без батарей або зовнішніх джерел живлення, пише Interesting Engineering.

Як пояснюють у виданні, поліпірол сильно поглинає світло в широкому діапазоні довжин хвиль та ефективно перетворює його на тепло. Під впливом сонячного світла він швидко нагрівається та сприяє швидкому випаровуванню води.

Полідопамін (PDA), навпаки, відбиває більше світла та повільніше випаровує воду, дозволяючи тканині утримувати вологу. Дослідники покрили полідопаміном лише половину полотна, обробленого поліпіролом, щоб одна сторона тканини залишалася відносно вологою, а інша постійно сохла. Це забезпечує транспортування іонів через мікроскопічні канали бавовни.

Відео дня

Важливо

Прослужить 5 років: Jackery випустила зарядну станцію, здатну заживити майже будь-що (відео)

Отриману тканину дослідники вшили в жилет. В ході експерименту вона генерувала більше енергії під час активності на свіжому повітрі, оскільки піт доповнював вологість навколишнього середовища. Зібраної енергії було достатньо для заряджання конденсаторів, живлення невеликих ліхтарів і навіть роботи бездротових аудіопристроїв.

Нагадаємо, група вчених, пов'язана з Ульсанським університетом у Південній Кореї, представила технологію, яка генерує електроенергію з крапель дощу, що падають на дахи будинків.

Фокус також повідомляв, що вчені з Нанкінського технологічного університету в Китаї створили сонячну батарею (SRFB), яка може одночасно збирати сонячне світло та зберігати електроенергію.