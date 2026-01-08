Люди массово выбрасывают солнечные панели, однако они оказались ценным ресурсом: как этим воспользоваться

Австралийские ученые из Университета Ньюкасла показали, что из солнечных панелей можно извлечь почти все серебро с помощью бескислотного механического процесса. Это потенциально может решить проблему утилизации панелей, у которых закончился срок эксплуатации.

Новая технология использует принципы дробления и флотации, которые повышают общую эффективность извлечения серебра. Детали раскрыл портал pv magazine Australia.

Как отмечают в издании, современные подходы к извлечению серебра из старых солнечных панелей преимущественно базируются на кислотном выщелачивании. Несмотря на свою эффективность, эти подходы имеют проблемы с отходами, что препятствует их широкомасштабному внедрению.

В новом подходе панели механически измельчаются и перемалываются на мелкие частицы. Далее происходит пенная флотация — метод разделения, который использует воду, пузырьки воздуха и небольшое количество стандартных флотационных реагентов для всплытия ценных металлов на поверхность, пока отходы тонут.

Доцент Махшид Фирузи и кандидат наук Хамидреза Саффариан

"Хотя пенная флотация широко используется в горнодобывающей промышленности для отделения ценных минералов от руды, это, насколько нам известно, первая демонстрация пенной флотации для извлечения металлического серебра из переработанных, измельченных солнечных панелей, что многие в этой области считали невозможным", — отмечает доцент Махшид Фирузи из Центра критических минералов и городской добычи полезных ископаемых Университета Ньюкасла

По словам ученых эта технология не только решает проблему отходов, но и обеспечивает извлечение 97,6% серебра примерно за три минуты. Они также отметили, что это потенциальный путь для решения текущего дисбаланса между спросом и предложением на рынке серебра.

Согласно прогнозам, к 2050 году объем отходов солнечных панелей в мире достигнет 60-78 миллионов тонн. Только в Австралии ожидается более одного миллиона тонн отходов панелей, содержащих примерно 300-500 тонн серебра. Каждая панель содержит около 20 граммов серебра, а сейчас цена составляет 2,46 доллара за грамм.

"Серебро было нашим первым тестовым случаем, но, вероятно, существуют значительные возможности для применения методов измельчения, флотации и гидродинамических технологий, чтобы высвободить другие металлы и минералы стоимостью миллиарды долларов, которые сейчас содержатся в городских и горнодобывающих отходах. Мы не можем позволить себе тратить эти ценные ресурсы", — отмечает Фирузи.

Напомним, ученые из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн показали, что из аккумуляторных отходов можно добыть литий, используя электрохимический процесс восстановления.

Фокус также сообщал, что ученые из Университета Западной Вирджинии нашли экологичный и экономически эффективный метод добычи тантала из электронных отходов с помощью микроволн.