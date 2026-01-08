Люди массово викидають сонячні панелі, однак вони виявились цінним ресурсом: як цим скористатися

Австралійські вчені з Університету Ньюкасла показали, що із сонячних панелей можна вилучити майже все срібло за допомогою безкислотного механічного процесу. Це потенційно може розв'язати проблему утилізації панелей, у яких закінчився термін експлуатації.

Нова технологія використовує принципи дроблення та флотації, які підвищують загальну ефективність вилучення срібла. Деталі розкрив портал pv magazine Australia.

Як зазначають у виданні, сучасні підходи до вилучення срібла із старих сонячних панелей переважно базуються на кислотному вилуговуванні. Попри свою ефективність, ці підходи мають проблеми з відходами, що перешкоджає їх широкомасштабному впровадженню.

В новому підході панелі механічно подрібнюються та перемелюються на дрібні частинки. Далі відбувається пінна флотація — метод розділення, який використовує воду, бульбашки повітря та невелику кількість стандартних флотаційних реагентів для спливу цінних металів на поверхню, поки відходи тонуть.

Доцент Махшид Фірузі та кандидат наук Хамідреза Саффаріан

"Хоча піна флотація широко використовується в гірничодобувній промисловості для відділення цінних мінералів від руди, це, наскільки нам відомо, перша демонстрація пінної флотації для вилучення металевого срібла з перероблених, подрібнених сонячних панелей, що багато хто в цій галузі вважав неможливим", – зазначає доцент Махшид Фірузі з Центру критичних мінералів та міського видобутку корисних копалин Університету Ньюкасла

За словами вчених ця технологія не лише розв’язує проблему відходів, але й забезпечує вилучення 97,6% срібла приблизно за три хвилини. Вони також зазначили, що це потенційний шлях для вирішення поточного дисбалансу між попитом і пропозицією на ринку срібла.

Згідно з прогнозами, до 2050 року обсяг відходів сонячних панелей у світі досягне 60-78 мільйонів тонн. Тільки в Австралії очікується понад один мільйон тонн відходів панелей, що містять приблизно 300-500 тонн срібла. Кожна панель містить близько 20 грамів срібла, а наразі ціна становить 2,46 долара за грам.

"Срібло було нашим першим тестовим випадком, але, ймовірно, існують значні можливості для застосування методів подрібнення, флотації та гідродинамічних технологій, щоб вивільнити інші метали та мінерали вартістю мільярди доларів, які зараз містяться в міських та гірничодобувних відходах. Ми не можемо дозволити собі марнувати ці цінні ресурси", – наголошує Фірузі.

Нагадаємо, вчені з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн показали, що з акумуляторних відходів можна видобути літій, використовуючи електрохімічний процес відновлення.

Фокус також повідомляв, що вчені з Університету Західної Вірджинії знайшли екологічний та економічно ефективний метод видобутку танталу з електронних відходів за допомогою мікрохвиль.