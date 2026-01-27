"Могут работать и против средств ПВО": эксперт рассказал об угрозах "Шахедов" со Starlink и как от них защититься

Несмотря на то, что в течение последних трех месяцев количество "Шахедов", которые россияне запускают по Украине, уменьшилось, эти дроны получают новые модернизации и улучшаются в качестве, что будет продолжаться и дальше.

Прежде всего у российских "Шахедов" со Starlink, которые недавно обнаружили военные, абсолютно возрастет точность ударов. Об этом рассказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью для УНИАН.

По словам эксперта, ударный БпЛА типа "Шахед" с таким "дополнением" моментально передает информацию. Это происходит через спутники, благодаря чему ее быстро получают операторы.

"На "Шахеде" боевая часть минимально будет 50 кг, больше не смогут, потому что не потянет. И потери могут быть, поэтому все важные объекты, большие передвижения техники должны сопровождаться "Гепардами", например", — пояснил Романенко.

Количество "Шахедов" уменьшается каждый месяц в последнее время по сотне, однако это происходит за счет того, что россияне работают над качеством дронов. Что касается обновленных "Шахедов" со Starlink, то таких БпЛА россияне смогут производить до сотни в месяц, добавил эксперт.

"Шахеды" со Starlink: возрастет ли угроза для Украины

Из-за использования усовершенствованных дронов со Starlink опасность для Украины растет, считает Романенко. Прежде всего — из-за того, что такие беспилотники могут работать против украинских средств противовоздушной обороны.

"То есть опасность увеличивается, тактические приемы надо совершенствовать все время. И не оставлять без присмотра вертолеты на прифронтовых, оперативных аэродромах", — подчеркнул эксперт.

Валерий Романенко считает, что нужно в частности позаботиться о защите дорогостоящей боевой техники. Сложные зенитные комплексы прикрывать артиллерийскими установками или системами на подобии "Гепард".

РФ начала применять "Шахеды" со Starlink: что известно

То, что россияне используют технологию Илона Маска для проведения разведки, чтобы осуществить удары по Украине, подтвердили в начале декабря 2025 года. Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что Starlink помогает врагу осуществлять воздушную разведку объектов.

Ранее, в сентябре 2024 года, аналитики портала Defense Express рассказывали, что "Шахеды" получили Starlink для обратной связи неограниченной дальности. Тогда эксперты предупреждали о том, что ВС РФ могут воспользоваться технологией для разведки в Украине.

26 января Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что российский дрон со Starlink добрался до Днепра: Фокус объяснял, какие города еще под угрозой.