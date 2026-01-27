"Можуть працювати і проти засобів ППО": експерт розповів про загрози "Шахедів" зі Starlink і як від них захиститися

Попри те, що упродовж останніх трьох місяців кількість "Шахедів", що росіяни запускають по Україні, зменшилася, ці дрони отримують нові модернізації і покращуються в якості, що триватиме й далі.

Передусім у російських "Шахедів" зі Starlink, які нещодавно виявили військові, абсолютно зросте точність ударів. Про це розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в інтерв'ю для УНІАН.

За словами експерта, ударний БпЛА типу "Шахед" з таким "доповненням" моментально передає інформацію. Це відбувається через супутники, завдяки чому її швидко отримують оператори.

"На "Шахеді" бойова частина мінімально буде 50 кг, більше не зможуть, бо не потягне. І втрати можуть бути, тому всі важливі об'єкти, великі пересування техніки мають супроводжуватися "Гепардами", наприклад", — пояснив Романенко.

Кількість "Шахедів" зменшується кожного місяця останнім часом по сотні, однак це відбувається за рахунок того, що росіяни працюють над якістю дронів. Що стосується оновлених "Шахедів" зі Starlink, то таких БпЛА росіяни зможуть виготовляти до сотні на місяць, додав експерт.

"Шахеди" зі Starlink: чи зросте загроза для України

Через використання вдосконалені дронів зі Starlink небезпека для України зростає, вважає Романенко. Передусім — через те, що такі безпілотники можуть працювати проти українських засобів протиповітряної оборони.

"Тобто небезпека збільшується, тактичні прийоми треба вдосконалювати весь час. І не залишати без нагляду гелікоптери на прифронтових, оперативних аеродромах", — підкреслив експерт.

Валерій Романенко вважає, що потрібно зокрема подбати про захист високовартісної бойової техніки. Складні зенітні комплекси прикривати артилерійськими установками чи системами на подобі "Гепард".

РФ почала застосовувати "Шахеди" зі Starlink: що відомо

Те, що росіяни використовують технологію Ілона Маска для проведення розвідки, щоб здійснити удари по Україні, підтвердили на початку грудня 2025 року. Український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Starlink допомагає ворогу здійснювати повітряну розвідку об'єктів.

Раніше, у вересні 2024 року, аналітики порталу Defense Express розповідали, що "Шахеди" отримали Starlink для зворотного зв'язку необмеженої дальності. Тоді експерти попереджали про те, що ЗС РФ можуть скористатися технологією для розвідки в Україні.

26 січня Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що російський дрон зі Starlink дістався до Дніпра: Фокус пояснював, які міста ще під загрозою.