Реальность из "Черного зеркала" все ближе: 5 технологий, которые нас пугают (фото)

Технологические патенты дают нам возможность заглянуть в будущее. Некоторые идеи могут остаться на бумаге, тогда как часть из них изменит жизнь человечества.

Фокус собрал некоторые из самых интересных футуристических патентов, которые обещают вывести цифровые технологии на новый уровень.

Умные контактные линзы

Как сообщает SamMobile, компания Samsung уже длительное время разрабатывает умные контактные линзы. В патентной заявке изображена линза, оснащенная крошечным дисплеем, камерой, антенной и несколькими датчиками, которые обнаруживают движение. Дисплей проецирует изображение непосредственно в глаз, а обработка происходит через смартфон.

Линза Samsung

Согласно документу, линзы могут обеспечить более естественный способ дополненной реальности, чем умные очки. В издании также отметили, что Google работает над собственными умными контактными линзами, но патент Samsung был подан раньше. Вполне возможно, что компании работают над концепциями, а не над реальным продуктом, однако появление такой технологии обещает быть революционным.

"Мы можем представить, что дискуссия о конфиденциальности достигнет совершенно новых высот, когда камеры будут фактически скрыты в контактных линзах", — отметили эксперты портала.

Жизнь в сети после смерти

Компания Meta получила патент на искусственный интеллект, способный управлять учетными записями пользователей после их смерти, имитируя лайки, комментарии и даже ответы на сообщения, пишет Hypefresh.

ИИ может взять под контроль учетные записи умерших Фото: Pexels

В патенте описывается система, которая будет использовать ИИ для имитации активности пользователя на социальных платформах во время длительного отсутствия. Речь идет как о временных перерывах, таких как отпуска, так и о смерти.

Патентная документация указывает на то, что система будет опираться на большую языковую модель, обученную на предыдущей активности пользователя, включая публикации, сообщения, комментарии и взаимодействия. ИИ сможет генерировать новые публикации в стиле письма этого человека, отвечать на личные сообщения, ставить лайки и комментировать обновления друзей, а также потенциально имитировать другие формы взаимодействия.

Между тем Google также подала патенты, связанные с моделированием персонажей, сгенерированными ИИ, и автоматизированным управлением профилями, хотя ни один из них не был реализован в виде инструмента для посмертного взаимодействия.

Кроме крупных компаний, стартапы, такие как HereAfter AI, уже предлагают услуги, которые позволяют людям обучать модели искусственного интеллекта на своих голосовых записях и личных историях для создания интерактивных цифровых архивов.

Считывание вибраций кожи

По данным Hindustan Times, компания Apple может разрабатывать AirPods, которые оттеживают вибрации кожи и жесты. На это намекает патент под названием "Носимый детектор вибрации кожи или бесшумных движений кожи".

Как отмечают в издании в 2024 году AirPods Pro уже начали считывать жесты головой, например кивки для принятия звонков. Упомянутый патент свидетельствует о том, что Apple хочет существенно усовершенствовать эту технологию.

AirPods Pro Фото: Chris Welch / The Verge

В документе описана установка, использующая лазер с вертикальным резонатором и поверхностным излучением, совмещенный с сенсором, подобным технологии, используемой в Face ID. . Это оборудование будет направлять луч света на такие участки, как щека или челюсть. Любые изменения в отраженном свете затем будут интерпретироваться как движение, вызванное речью или мимикой.

Мобильная телепатия

Производитель смартфонов Oppo запатентовал технологию, обеспечивающую передачу информации с помощью мозговых волн.

Oppo запатентовала технологию для телепатии Фото: ScienceAlert

Поскольку эта технология на самом деле требует нескольких патентов, компания также заявила о получении патента на разработку метода получения мозговых волн, который может повысить эффективность и точность получения сигналов от этих волн электронными устройствами.

До этого Oppo также получила патенты на разработку методов отслеживания сна, в которых упоминалось об использовании технологии мозговых волн. Эти патенты могут быть связаны с медицинскими устройствами, проектируемыми компанией.

Телепортация

Команда ученых из AMD подала патент на телепортацию кубитов. В документе исследователи описывают квантовую архитектуру нового типа, где отдельные кубиты будут "простаивать", ожидая своей очереди для обработки данных. Когда они будут нужны, их будут перемещать в определенные места системы.

Сообщается, что это обеспечит независимую и одновременную обработку данных. Патент также включает в себя разработку процессора, анализирующего входящую рабочую нагрузку, прогнозирующего, какие шаги можно выполнять параллельно, и должным образом распределяющего рабочую нагрузку по кубитам с помощью квантовой телепортации.

Ученые работают над телепортацией кубитов

"Хотя мы и не собираемся перемещаться из одной точки в другую в стиле научной фантастики 60-х, патент AMD обещает новую архитектуру квантовых вычислений, которая будет гораздо более стабильной и эффективной, потенциально приближая нас на шаг ближе к настоящей революции квантовых вычислений", — объясняют эксперты.

