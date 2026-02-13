Реальність з "Чорного дзеркала" все ближче: 5 технологій, які нас лякають (фото)

Технологічні патенти дають нам змогу зазирнути у майбутнє. Деякі ідеї можуть залишитись на папері, тоді як частина з них змінить життя людства.

Фокус зібрав деякі з найцікавіших футуристичних патентів, які обіцяють вивести цифрові технології на новий рівень.

Розумні контактні лінзи

Як повідомляє SamMobile, компанія Samsung вже тривалий час розробляє розумні контактні лінзи. У патентній заявці зображено лінзу, оснащену крихітним дисплеєм, камерою, антеною та кількома датчиками, які виявляють рух. Дисплей проектує зображення безпосередньо в око, а обробка відбувається через смартфон.

Лінза Samsung

Згідно з документом, лінзи можуть забезпечити більш природний спосіб доповненої реальності, ніж розумні окуляри. У виданні також зазначили, що Google працює над власними розумними контактними лінзами, але патент Samsung був поданий раніше. Цілком можливо, що компанії працюють над концепціями, а не над реальним продуктом, однак поява такої технології обіцяє бути революційною.

"Ми можемо уявити, що дискусія щодо конфіденційності досягне абсолютно нових висот, коли камери будуть фактично приховані в контактних лінзах", — наголосили експерти порталу.

Життя в мережі після смерті

Компанія Meta отримала патент на штучний інтелект, здатний керувати обліковими записами користувачів після їх смерті, імітуючи лайки, коментарі і навіть відповіді на повідомлення, пише Hypefresh.

ШІ може взяти під контроль облікові записи померлих Фото: Pexels

У патенті описується система, яка використовуватиме ШІ для імітації активності користувача на соціальних платформах під час тривалої відсутності. Йдеться як про тимчасові перерви, такі як відпустки, так і про смерть.

Важливо

Патентна документація вказує на те, що система спиратиметься на велику мовну модель, навчену на попередній активності користувача, включаючи публікації, повідомлення, коментарі та взаємодії. ШІ зможе генерувати нові публікації в стилі письма цієї людини, відповідати на особисті повідомлення, ставити лайки та коментувати оновлення друзів, а також потенційно імітувати інші форми взаємодії.

Тим часом Google також подала патенти, пов'язані з моделюванням персонажів, згенерованими ШІ, та автоматизованим управлінням профілями, хоча жоден з них не був реалізований у вигляді інструменту для посмертної взаємодії.

Окрім великих компаній, стартапи, такі як HereAfter AI, вже пропонують послуги, які дозволяють людям навчати моделі штучного інтелекту на своїх голосових записах та особистих історіях для створення інтерактивних цифрових архівів.

Зчитування вібрацій шкіри

За даними Hindustan Times, компанія Apple може розробляти AirPods, які відтежують вібрації шкіри та жести. На це натякає патент під назвою "Носимий детектор вібрації шкіри або безшумних порухів шкіри".

Як зазначають у виданні у 2024 році AirPods Pro вже почали зчитувати жести головою, наприклад кивки для прийняття дзвінків. Згаданий патент свідчить про те, що Apple хоче суттєво вдосконалити цю технологію.

AirPods Pro Фото: Chris Welch / The Verge

У документі описано установку, що використовує лазер з вертикальним резонатором та поверхневим випромінюванням, поєднаний із сенсором, подібним до технології, що використовується у Face ID. . Це обладнання спрямовуватиме промінь світла на такі ділянки, як щока або щелепа. Будь-які зміни у відбитому світлі потім інтерпретуватимуться як рух, спричинений мовою або мімікою.

Мобільна телепатія

Виробник смартфонів Oppo запатентував технологію, що забезпечує передачу інформації за допомогою мозкових хвиль.

Oppo запатентувала технологію для телепатії Фото: ScienceAlert

Оскільки ця технологія насправді вимагає декількох патентів, компанія також заявила про отримання патенту на розробку методу отримання мозкових хвиль, який може підвищити ефективність і точність отримання сигналів від цих хвиль електронними пристроями.

До цього Oppo також отримала патенти на розробку методів відстеження сну, у яких згадувалося про використання технології мозкових хвиль. Ці патенти можуть бути пов'язані з медичними пристроями, що проектуються компанією.

Телепортація

Команда вчених з AMD подала патент на телепортацію кубітів. У документі дослідники описують квантову архітектуру нового типу, де окремі кубіти будуть "простоювати", чекаючи своєї черги для обробки даних. Коли вони будуть потрібні, їх будуть переміщувати в певні місця системи.

Повідомляється, що це забезпечить незалежну й одночасну обробку даних. Патент також включає в себе розробку процесора, що аналізує вхідне робоче навантаження, що прогнозує, які кроки можна виконувати паралельно, і належним чином розподіляє робоче навантаження по кубітах за допомогою квантової телепортації.

Вчені працюють над телепортацією кубітів

"Хоча ми і не збираємося переміщуватися з однієї точки в іншу в стилі наукової фантастики 60-х, патент AMD обіцяє нову архітектуру квантових обчислень, яка буде набагато більш стабільною й ефективною, потенційно наближаючи нас на крок ближче до справжньої революції квантових обчислень", — пояснюють експерти.

Нагадаємо, засновник Microsoft Білл Гейтс припустив, що смартфони незабаром можуть відійти в минуле, а на зміну їм прийдуть електронні татуювання.

Фокус також повідомляв, що Apple працює над створенням розумних окулярів зі ШІ і планує вивести цей продукт на ринок наприкінці 2026 року.