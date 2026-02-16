Этот смартфон опережал свое время: старая модель оказалась актуальной в 2026 году

Samsung Galaxy S9 вышел в 2018 году с инновационным инструментом, которого не было ни в одном другом смартфоне. Ожидается, что флагман Galaxy S26 Ultra может повторить его судьбу.

Samsung оснастила Galaxy S9 сменной диафрагмой, что было настоящим прорывом около восьми лет назад. Это обновление камеры вскоре было снято с производства, однако теперь Samsung возвращается к этой функции, предлагая более широкую диафрагму в будущем Galaxy S26 Ultra, сообщает PhoneArena.

Недавно издание провело опрос, поинтересовавшись у своих пользователей, почему, по их мнению, Samsung надолго отказалась от такой замечательной функции. Более 44% опрошенных предположили, что компания прекратила выпускать переменную диафрагму в 2018 году, поскольку ее производство было слишком дорогим.

Почти 29% респондентов считают, что переменная диафрагма не очень помогла камерам той эпохи, поскольку они даже близко не были такими же мощными, как современные объективы. Еще 15% читателей заявили, что никому не нужна переменная диафрагма на смартфоне. В то же время почти 12% убеждены, что Samsung прекратила использовать переменную диафрагму, поскольку ни одна другая компания ее не использовала, поэтому она бы делала флагманы Galaxy толще, чем у конкурентов.

Авторы статьи считают, что Galaxy S26 Ultra может столкнуться с тем же риском, что и Galaxy S9. Будущий Galaxy S26 Ultra так же может опередить свое время, поскольку он будет оснащен дисплеем для обеспечения конфиденциальности. Это совершенно новая идея, которой нет ни в одном другом телефоне на рынке.

"Если другие производители не последуют этому примеру, Samsung может столкнуться с производственными затратами, которые выше, чем у конкурентов, за функцию, которую, кажется, никто не использует. Однако, похоже, что это вряд ли произойдет", — отметили в издании.

По данным портала, китайские производители смартфонов в ближайшее время внедрят дисплеи конфиденциальности в некоторые из своих флагманских моделей. Кроме того, утечки информации указывают на то, что вскоре к ним присоединится Apple. Поэтому даже если упомянутые дисплеи быстро выйдут из моды, они с большой вероятностью вернутся через пару лет.

