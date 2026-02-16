Цей смартфон випереджав свій час: стара модель виявилась актуальною у 2026 році

Samsung Galaxy S9 вийшов у 2018 році з інноваційним інструментом, якого не було в жодному іншому смартфоні. Очікується, що флагман Galaxy S26 Ultra може повторити його долю.

Samsung оснастила Galaxy S9 змінною діафрагмою, що було справжнім проривом близько восьми років тому. Це оновлення камери незабаром було знято з виробництва, однак тепер Samsung повертається до цієї функції, пропонуючи ширшу діафрагму в майбутньом Galaxy S26 Ultra, повідомляє PhoneArena.

Нещодавно видання провело опитування, поцікавившись у свої користувачів, чому, на їхню думку, Samsung надовго відмовилась від такої чудової функції. Понад 44% опитаних припустили, що компанія припинила випускати змінну діафрагму у 2018 році, оскільки її виробництво було занадто дорогим.

Майже 29% респондентів вважають, що змінна діафрагма не дуже допомогла камерам тієї епохи, оскільки вони навіть близько не були такими ж потужними, як сучасні об’єктиви. Ще 15% читачів заявили, що нікому не потрібна змінна діафрагма на смартфоні. Водночас майже 12% переконані, що Samsung припинила використовувати змінну діафрагму, оскільки жодна інша компанія її не використовувала, тож вона б робила флагмани Galaxy товстішими, ніж у конкурентів.

Автори статті вважають, що Galaxy S26 Ultra може зіткнутися з тим самим ризиком, що й Galaxy S9. Майбутній Galaxy S26 Ultra так само може випередити свій час, оскільки він буде оснащений дисплеєм для забезпечення конфіденційності. Це абсолютно нова ідея, якої немає в жодному іншому телефоні на ринку.

"Якщо інші виробники не наслідуватимуть цей приклад, Samsung може зіткнутися з виробничими витратами, які вищі, ніж у конкурентів, за функцію, яку, здається, ніхто не використовує. Однак, схоже, що це навряд чи станеться", — наголосили у виданні.

За даними порталу, китайські виробники смартфонів найближчим часом впровадять дисплеї конфіденційності у деякі зі своїх флагманських моделей. Окрім того, витоки інформації вказують на те, що незабаром до них доєднається Apple. Тож навіть якщо згадані дисплеї швидко вийдуть з моди, вони з великою ймовірністю повернуться через пару років.

