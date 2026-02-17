"Люди должны знать об этом": в популярном смартфоне выявили существенный недостаток (фото)

OnePlus 15 может похвастаться первоклассными характеристиками, однако один маленький недостаток существенно портит опыт пользования этим телефоном.

Задняя панель OnePlus 15 имеет нанокерамическое покрытие, которое является настолько прочным и абразивным, что действует как школьная доска. Особенно это заметно на смартфонах черного цвета, отметил обозреватель портала PhoneArena.

По словам эксперта, поверхность задней панели OnePlus 15 очень приятная на ощупь, однако если положить смартфон в карман вместе с ключами, заднее матовое стекло покроется светлыми следами, пылью и другими микрочастицами.

"Вы можете буквально писать на нем ногтем (или почти чем угодно, в конце концов). Как видно на фото, если вам нужно быстро что-то написать, а под рукой нет ручки и бумаги, вы можете просто воспользоваться задней панелью OnePlus 15", — рассказал автор.

OnePlus 15 может выполнять роль школьной доски Фото: PhoneArena

Как отмечает обозреватель, несмотря на то, что это нанокерамическое покрытие очень твердое и нелегко царапается, его все равно можно повредить. Поскольку вышеупомянутые следы легко стираются влажными салфетками, владельцам OnePlus 15 легко потерять бдительность и пропустить настоящие царапины.

По словам автора статьи, через некоторое время он заметил, не все царапины на его смартфон временные. Повреждения, которые казались незначительными, оказались постоянными. Чтобы поддерживать его чистым и безупречным, следует либо хорошо ухаживать за ним, либо использовать чехол.

Некоторые царапины на OnePlus 15 остались навсегда Фото: PhoneArena

"Это реальная проблема, которую, по моему мнению, нужно решить. Люди должны знать об этом, прежде чем принимать решение, покупать этот телефон или нет", — подытожил эксперт.

Напомним, будущий OnePlus 15T может получить гигантский аккумулятор и большой объем оперативной памяти.

Фокус также сообщал, что OnePlus выпустила выносливые смартфоны Turbo 6 и Turbo 6V, оснащенные батареями на 9000 мАч.