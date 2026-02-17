"Люди повинні знати про це": у популярному смартфоні виявили суттєвий недолік (фото)

OnePlus 15 може похвалитися першокласними характеристиками, однак один маленький недолік суттєво псує досвід користування цим телефоном.

Задня панель OnePlus 15 має нанокерамічне покриття, яке є настільки міцним та абразивним, що діє як шкільна дошка. Особливо це помітно на смартфонах чорного кольору, зауважив оглядач порталу PhoneArena.

За словами експерта, поверхня задньої панелі OnePlus 15 дуже приємна на дотик, однак якщо покласти смартфон у кишеню разом з ключами, задня матове скло покриється світлими слідами, пилом та іншими мікрочастинками.

"Ви можете буквально писати на ньому нігтем (або майже чим завгодно, зрештою). Як видно на фото, якщо вам потрібно швидко щось написати, а під рукою немає ручки та паперу, ви можете просто скористатися задньою панеллю OnePlus 15", — розповів автор.

OnePlus 15 може виконувати роль шкільної дошки Фото: PhoneArena

Як зазначає оглядач, попри те, що це нанокерамічне покриття дуже тверде і нелегко дряпається, його все одно можна пошкодити. Оскільки вищезгадані сліди легко стираються вологими серветками, власникам OnePlus 15 легко втратити пильність і пропустити справжні подряпини.

За словами автора статті, через деякий час він помітив, не всі подряпини на його смартфон тимчасові. Пошкодження, які здавалися незначними, виявилися постійними. Щоб підтримувати його чистим та бездоганним, слід або добре доглядати за ним, або використовувати чохол.

Деякі подряпини на OnePlus 15 залишилися назавжди Фото: PhoneArena

"Це реальна проблема, яку, на мою думку, потрібно вирішити. Люди повинні знати про це, перш ніж приймати рішення, купувати цей телефон чи ні", — підсумував експерт.

