В Москве на два дня отключили мобильную связь: в чем причина

В России провели тестирование полного отключения мобильной связи. В частности, связь отсутствовала в центре Москвы с вечера 5 марта до середины дня 6 марта.

Отключения также фиксировали в Южном административном Москвы. Об этом сообщило профильное медиа "Код Дурова".

Жители российской столицы жаловались на отключение связи еще вечером 5 марта. В некоторых районах связь не восстановили до сих пор. Также у некоторых операторов зафиксировали снижение скорости интернета.

Также пользователи сообщают, что связь может появляться на несколько минут, а затем исчезать.

Впоследствии операторы выпустили официальную информацию относительно отключений. Например "МегаФон" начал отправлять SMS-сообщения о возможных перебоях мобильной связи, при этом не сообщая о полном отключении связи.

Другие операторы решили прокомментировать отключение в комментариях СМИ, отмечая, что проблема "не на их стороне". По словам операторов, речь идет о "внешних ограничениях" и "мерах безопасности".

Фокус сообщал, что в России планируется полная блокировка Telegram. Ожидается, что после частичного замедления работы мессенджера теперь его будут блокировать полностью.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что "Роскомнадзор" начинает замедлять работу мессенджера Telegram в России. В то же время жители РФ жаловались на работу приложения уже второй день.

Депутат Андрей Свинцов сообщил, что сервис отключат в течение полугода. По состоянию на 11 февраля Telegram был замедлен в 22 регионах России.

После этого иерей Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин призвал молиться за "вразумление" чиновников Роскомнадзора и Минцифры, чтобы те разблокировали Telegram.

29 октября 2022 года "Роскомнадзор" уже блокировал Telegram в России. Однако уже в тот же день блокировка была снята.