У Москві на два дні відключили мобільний зв'язок: у чому причина

У Росії провели тестування повного відключення мобільного зв'язку. Зокрема, зв'язок був відсутній в центрі Москви з вечора 5 березня до середини дня 6 березня.

Відключення також фіксували в Південному адміністративному Москви. Про це повідомило профільне медіа "Код Дурова".

Мешканці російської столиці скаржилися на відключення зв'язку ще ввечері 5 березня. У деяких районах зв'язок не відновили ще й досі. Також у деяких операторів зафіксували зниження швидкості інтернета.

Також користувачі повідомляють, що зв'язок може з'являтися на декілька хвилин, а потім зникати.

Згодом оператори випустили офіційну інформацію щодо відключень. Наприклад "МегаФон" почав відправляти SMS-повідомлення про можливі перебої мобільного зв'язку, водночас не повідомляючи про повне відключення зв'язку.

Інші оператори вирішили прокоментувати відключення в коментарях ЗМІ, зазначаючи, що проблема "не на їхньому боці". За словами операторів, йдеться про "зовнішні обмеження" та "заходи безпеки".

Фокус повідомляв, що у Росії планується повне блокування Telegram. Очікується, що після часткового уповільнення роботи месенджеру тепер його будуть блокувати повністю.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що "Роскомнадзор" починає уповільнювати роботу месенджера Telegram в Росії. Водночас мешканці РФ скаржилися на роботу застосунку вже другий день.

Депутат Андрій Свинцов повідомив, що сервіс відключать протягом півроку. Станом на 11 лютого Telegram був уповільнений у 22 регіонах Росії.

Після цього ієрей Покровського кафедрального собору РПЦ і каплиці Святої Тетяни в Барнаулі Олександр Мікушин закликав молитися за "напоумлення" чиновників Роскомнагляду і Мінцифри, аби ті розблокували Telegram.

29 жовтня 2022 року "Роскомнадзор" вже блокував Telegram у Росії. Однак вже того ж дня блокування було знято.