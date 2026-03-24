Samsung выплатит компенсацию некоторым владельцам смартфонов Galaxy: что произошло

Суд обязал компанию Samsung выплатить некоторым пользователям серии Galaxy S22 неразглашаемую сумму в связи с ухудшением работы устройств.

В 2022 году более 1800 владельцев Galaxy S22 в Южной Корее подали коллективный иск против Samsung Electronics. Причиной стало приложение Game Optimizing Service (GOS), которое ограничивало производительность телефонов, пишет PhoneArena.

Как объясняют в издании, GOS должен был предотвратить перегрев смартфонов Samsung во время игр и других сложных задач, снижая производительность графического процессора (GPU) и разрешение экрана. Однако некоторые пользователи Galaxy S22 не ожидали, что производительность их телефонов снизится, даже если они не играют в требовательные игры.





В конце концов владельцы Galaxy S22 подали в суд на Samsung, утверждая, что производитель не предупредил их о специфике работы GOS. Долгое время эту функцию нельзя было выключить. Лишь спустя годы Samsung выпустила обновление, которое позволило отключить программу GOS.

Сообщается, что истцы требовали компенсации в размере 300 000 корейских вон (201,75 долларов) каждому. После четырехлетнего рассмотрения дела суд обязал Samsung выплатить истцам неразглашаемую сумму 1882 пользователям Galaxy S22.

