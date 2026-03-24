Samsung виплатить компенсацію деяким власникам смартфонів Galaxy: що сталось

Суд зобов'язав компанію Samsung виплатити деяким користувачам серії Galaxy S22 нерозголошену суму у зв’язку з погіршенням роботи пристроїв.

У 2022 році понад 1800 власників Galaxy S22 у Південній Кореї подали колективний позов проти Samsung Electronics. Причиною став застосунок Game Optimizing Service (GOS), який обмежував продуктивність телефонів, пише PhoneArena.

Як пояснюють у виданні, GOS мав запобігти перегріву смартфонів Samsung під час ігор та інших складних завдань, знижуючи продуктивність графічного процесора (GPU) та роздільну здатність екрана. Однак деякі користувачі Galaxy S22 не очікували, що продуктивність їхніх телефонів знизиться, навіть якщо вони не грають у вимогливі ігри.

Зрештою власники Galaxy S22 подали до суду на Samsung, стверджуючи, що виробник не попередив їх про специфіку роботи GOS. Довгий час цю функцію не можна було вимкнути. Лише через роки Samsung випустила оновлення, яке дозволило відключити програму GOS.

Повідомляється, що позивачі вимагали компенсації у розмірі 300 000 корейських вон (201,75 доларів) кожному. Після чотирирічного розгляду справи суд зобов’язав Samsung виплатити позивачам нерозголошену суму 1882 користувачам Galaxy S22.

