После обновления Android: владельцы популярных смартфонов жалуются на серьезную проблему

Ряд пользователей смартфонов Google Pixel утверждают, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторов, даже когда гаджет находится в режиме ожидания.

Многочисленные жалобы владельцев Google Pixel свидетельствуют о том, что проблемы с аккумуляторами не ограничиваются какой-то конкретной моделью. На это обратил внимание портал Android Authority.

Например, один из пользователей утверждает, что ранее его Pixel 9 Pro работал без подзарядки целый день, а теперь его нужно заряжать два-три раза в день. В свою очередь владелец Pixel 10 Pro рассказал, что его гаджет выдерживал 16 часов с семью часами экранного времени, однако сейчас эта цифра уменьшилась до "едва 12 часов" с шестью часами экранного времени.

Хотя большинство жалоб касается новых телефонов серии Pixel 9 и Pixel 10, также было несколько сообщений о старых моделях, включая линейки Pixel 7 и Pixel 8.

Відео дня

Серия Pixel 10

Что случилось с аккумуляторами Google Pixel

Пользователи отметили, что проблемы возникли после выхода Pixel Drop в марте 2026 года. Один из них утверждает, что это может быть вызвано ошибкой, связанной с GPS, которая препятствует переходу процессора в "спящее" состояние.

По словам экспертов, пока нельзя сказать, действительно ли это стало причиной проблемы. Компания Google пока не комментировала инцидент и не выпустила никаких исправлений.

